أعلنت وزارة الخارجية حصول مرشح مصر السفير د. محمد عز الدين، على أعلى الأصوات في الانتخابات التي أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة حيث حصد 49 صوتا من إجمالي 54 صوتا من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذكرت الوزارة - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء - أن هذه هي أعلى نسبة حصل عليها مرشح من الأقاليم الجغرافية المختلفة بالأمم المتحدة، وذلك في الانتخابات التي أجراها المجلس في أولى جلسات دورته الجديدة بنيويورك والتي خصصت لانتخاب الأعضاء الجدد بالأجهزة المنبثقة عن المجلس.

وأكد السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن فوز المرشح المصري بهذه الأغلبية الساحقة قد جاء عقب حملة انتخابية مُكثفة قادتها وزارة الخارجية، تضمنت الترويج للمرشح على مستوى البعثات المصرية بالخارج، وعلى مستوى بعثات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في نيويورك، وأضاف أن هذا الفوز يعكس ما يتمتع به المرشح المصري من كفاءة وخبرة دبلوماسية، وأكاديمية واسعة في مجال القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأشار السفير إدريس إلى أن هذه النتيجة تأتي معبرة عن دعم وتقدير المجتمع الدولي للإسهام المصري الهام في مجال صون ورعاية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى الدولي، جدير بالذكر أن المرشح المصري كان قد شغل عضوية لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعدة دورات سابقة، ثم تم إعادة انتخابه مجددا للدورة الجديدة 2021 – 2024.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مرشح مصر يفوز بأغلبية أصوات انتخابات لجنة الحقوق الاقتصادية بالأمم المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.