السجن 3 سنوات لموظف بمساحة الشرقية لحيازته منشورات تحريضية

عاقبت محكمة جنح إرهاب جنوب الشرقية، موظفا بمساحة الشرقية، لانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية بالسجن 3 سنوات وحيازته منشورات تحريضية ضد الدولة وعقد لقاءات تنظيمية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض على موظف بمديرية المساحة مقيم دائرة منيا القمح، لانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية، وعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة، وتحرر له المحضر رقم 1242 لسنة 2020 مركز شرطة منيا القمح.

وقررت نيابة جنوب الشرقية، بإشراف المستشار الدكتور، أحمد التهامى، المحامى العام، لنيابات جنوب الشرقية، إحالته إلى محكمة جنح الإرهاب التى أصدرت حكمها المتقدم بالسجن لمدة 3 سنوات.

