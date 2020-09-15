"أبو ضحكة جنان".. إسماعيل ياسين لم يمت فقيرا "فيديو"

فى الخامس عشر من سبتمبر من كل عام تمر ذكرى ميلاد أبو ضحكة جنان أشهر كوميديان مصري، ولد إسماعيل ياسين فى 15 سبتمبر 1912 ورحل عن عالمنا فى 24 مايو 1972، وحتى وقت قريب كانت أبرز الشائعات التى تتردد عنه أنه مات فقيرا بعدما طالبته مصلحة الضرائب بمتأخرات أرباحه فى أعوام سابقة، فحجزت على العمارة التى كان يمتلكها ولم يجد أهله مالا ليدفنوه.

لكن هذه الشائعة نفتها سامية شاهين زوجة المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين بعدما كشفت خلال تصريحات تليفزيونية، أن نجم الكوميديا لم يمت فقيرًا، وأن آخر شقة عاش فيها كانت مكونة من 7 غرف وصالة، وأنه عندما أخذت الضرائب أمواله بدون علمه والبالغ قيمتها حينذاك 300 ألف جنيه سافر إلى لبنان وجنى أموالا كثيرة ثم عاد إلى مصر ولم يصل أبدا إلى حالة التسول.

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أما عن سبب وفاته فكشفت سامية شاهين، أنه توفى فجأة فى الإسكندرية بعدما أصيب باكتئاب نظرا لوفاة رفيق عمره المخرج فطين عبد الوهاب الذى توفى قبله بـ10 أيام وسقط أمام باب الشقة.



