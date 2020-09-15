معارك الردح داخل جماعة الإخوان الإرهابية.. تلميذ يوسف القرضاوى فاضحا آيات عرابى: لن نأخذ الدين من حاملة جنسية أمريكية.. والإعلام...

تتشدق جماعة الإخوان بالحديث عن الدين وتطبيق الشريعة الإسلامية، لكن ما نراه من فضائح بين قيادات تلك الجماعة الإرهابية تظهر حقائق هذه الجماعة الإرهابية. فضائح الإخوان لا تتوقف يوما عن الظهور على موقع الفيس بوك، وخلافاتهم أصبحت علنية وتبادل الشتائم صار "على عينك يا تاجر"، الخناقة الأبرز والأهم من ضمن المعارك الداخلية للإخوان كانت بين عصام تلمية تلميذ يوسف القرضاوى مُنظر جماعة الإخوان وآيات عرابى الإخوانية المثيرة للجدل، وصابر مشهور، الإعلامى الإخوانى.

بدأت تلك المعركة عندما هاجم عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، وعضو مجلس شورى الإخوان، كل من آيات عرابى، أحد حلفاء الإخوان، وصابر مشهور الإعلامى الإخوانى، وقال تليمة فى عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": نرفض أن يتكلم فى الدين آيات عرابى وصابر مشهور فالمبدأ واحد لا يتجزأ".

آيات عرابى والمعروفة بسلاطة اللسان، ردت الهجوم بهجوم أكثر عنفا، فكتبت على صفحتها فى رسالة وجهتها لمدير مكتب يوسف القرضاوى السابق:" كلمتين لعصام تليمة: "لو كان عصام تليمة عالماً لعرفنا له مقامه ولوضعناه فوق الرؤوس ولخاطبناه بما يليق به، لكنه يكذب فيما يعرفه بسطاء المسلمين أمثالى، فيقول إن أبا بكر رضى الله عنه حارب مانعى الزكاة من أجل الفقراء، وأنه من الممكن عرض الشريعة على الشعب فى استفتاء، وهى مجموعة من الكوارث".

وأضافت عرابى فى رسالتها: "البعض يلتمس العذر فى هذه الكوارث تحت دعاوى" لأنه لا داعى لشق الصف، وهو مبرر شديد السطحية ، فما قيمة حياتك ذاتها إن عبث أحدهم بدينك، والبعض الآخر يقول يجب أن تكونى متخصصة لتتحدثى".

وتابعت: "الفارق بين ما أقول وبين من يدعوننى إلى الدراسة هو أنهم أقل من المسلمين البسطاء فى معلوماتهم، فهناك من عبث فى مكونات الإسلام لديهم: المشكلة فيما رددت به على عصام تليمة ليست فى أنه يحتاج لعالم ولا لأنه شقاً للصف كما يقول البعض، بل المشكلة أن عموم المسلمين الآن اختلفوا كثيراً عن عموم المسلمين منذ قرنين، فأصبحت الأكاذيب التى يقولها عصام تليمة وأمثاله من الطلاسم والأمور المعقدة بالنسبة لهم الدين أصبح غريبا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فالكذب والاعوجاج العقائدى الذى يمارسه عصام تليمة ليس أمراً هيناً ولن يمكن إمراره، وسأقف فى وجه عصام تليمة".

وتابعت: "أقول لعصام تليمة، الدين ليس فيه كهنوت حتى تمنع الناس من الرد على ما تقول بدعوى أنهم لا يرتدون عمامة، بل إن سقطاتك ليست مما يقع فيه عالم أصلاً، فلا تدعى لنفسك ما ليس لك واذهب وتعلم ولا تشوش على الناس دينها".

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فى المقابل رد عصام تليمة، على آيات عرابى ساخرا: "الأخت المناضلة الكبيرة: آيات عرابى، بما إن حضرتك عملتى بث حى عن شخصيتى، لذا قررت أن أستفيد ويستفيد المتابعين من علمك وشجاعتك النادرة، وهسأل حضرتك كل يوم سؤال يا ريت تعملى عنه بث حى، وده هيكون اختبار واضح لحضرتك هل مبادئك واحدة ولا متلونة".

وأضاف تليمة: "حضرتك مقيمة فى أمريكا، أو بتحملى الجنسية الأمريكية، والجيش الأمريكى فعل فى المسلمين فى كل مكان أشياء سيئة فى أفغانستان، والعراق، وغيرها، السؤال بقى: هل موقفك من الجيش الأمريكى معارض؟ وهل بتدعى لتفكيك الجيش الأمريكى؟".

وحول الأزمات الداخلية لجماعة الإخوان علق طارق أبو السعد، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، على هذا التلاسن قائلا، إن المعسكر الذى يتحرك منه عصام تليمة وهيثم أبو خليل القيادات وحلفاء الإخوان يختلف عن المعسكر الذى تتحدث منه آيات عرابى والمجلس الثورى التابع للإخوان.

وأضاف أبو السعد لـ"اليوم السابع" أن ما قام به عصام تليمة من طرح تساؤلات عليها لتجيبها بصدق، فضح أمر آيات عرابى، والمشكلة أن صف دعم الإخوان والمعادين للدولة المصرية كثيرين وأهدافهم مختلفة ومطالبهم مختلفة ومتناقضة، وكل له وجه هو موليها، حيث تصر آيات العربى على التهكم على عصام تليمة وعلى هيثم أبو خليل، وهو ما سيزيد من ازمة الانقسامات فى معسكر الإخوان.



