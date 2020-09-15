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الوطنية للانتخابات تعلن غداً النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ

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تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم مؤتمر صحفيا غداً، للإعلان عن جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمقر الهيئة، تمام الساعة الرابعة عصراً.

 

وخاض جولة الإعادة 52 مرشحا بانتخابات مجلس الشيوخ، تنافسوا خلالها على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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