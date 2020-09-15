الوطنية للانتخابات تعلن غداً النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم مؤتمر صحفيا غداً، للإعلان عن جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمقر الهيئة، تمام الساعة الرابعة عصراً.
وخاض جولة الإعادة 52 مرشحا بانتخابات مجلس الشيوخ، تنافسوا خلالها على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح.
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