محمد صلاح فى صورة جديدة بـ"الجيم" استعدادا لمواصلة تألقه فى الدروى الإنجليزى

شارك النجم المصرى المحترفة فى صفوف ليفربول الإنجليزى، محمد صلاح، متابعيه وجمهوره على انستجرام، بصورة جديدة له، من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية "الجيم"، وذلك استعدادا للمباريات القادمة فى الدوري الانجليزى لكرة القدم، حيث تألق محمد صلاح فى المباراة الافتتاحية لليفربول فى الدورى الانجليزى، وأحرز 3 أهداف.



محمد صلاح فى الجيم

واحتفل فريق ليفربول بالانطلاقة المميزة للنجم المصري محمد صلاح خلال افتتاح منافسات الدوري الإنجليزي بتسجيله هاتريك أمام ليدز يونايتد، ويستمر الحساب الرسمى للريدز على "تويتر" فى إعادة أهداف صلاح الثلاثية فى افتتاح البريميرليج، ونشر ليفربول ملخص أهداف صلاح من جديد وعلق قائلا: "أشياء نحب أن نراها ثلاثية مُذهلة من الملك المصري واحتفال مميز".

كما شارك الحساب الرسمي لليفربول على "تويتر"، صور لمسات محمد صلاح خلال مباراة افتتاح الدوري، وغازل الريدز الفرعون المصري: " ما أجمل أن تبدأ يومك بتذكر هذا الأداء الرائع من مو"، في إشارة لثلاثية الفريق أمام ليدز.

