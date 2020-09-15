أحمد حسن يتحدث عن ظلم أحمد فتحى ومفاوضات حمدى مع بيراميدز وقضية كوليبالى

يرى أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق أن الحكم إبراهيم نور الدين احتسب ركلة جزاء غير صحيحة لصالح نادى الاتحاد السكندرى خلال لقاء الأهلى أمس، والذى انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين ليؤجل تتويج الأهلى بالدورى العام، حيث كان الفريق الأحمر يحتاج لثلاث نقاط لحسم المسابقة مبكراً، وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "فى وقت سابق ذكرت أن هدف وادى دجلة فى مرمى الأهلى كان صحيح مليون%، وتحدثت عنه من الناحية الفنية.. هناك بعض المباريات يتم استخدام تقنية الفيديو بشكل سيئ، لابد أن يدرك الجميع أن هناك مشكلة، لابد أن يكون حكام الفيديو لديهم خبرات".

وتطرق الصقر للحديث عن ركلة جزاء الاتحاد أمام الأهلي بعد تدخل أحمد فتحي ضد محمود رزق، وقال: "الكرة كانت فى محيط قدم أحمد فتحى، ولاعب الاتحاد هو من نزل برأسه لقدم فتحى، الإهمال كان من محمود رزق".

وأضاف: "فتحي تعرض للظلم الشديد بعد احتساب ركلة الجزاء غير الصحيحة بالإضافة لحصوله على الإنذار الثاني".

وزاد: "الحكام الموجودين في تقنية الفيديو هل لا يوجد واحد فيهم يقوم بتصحيح الأمر للحكم إبراهيم نور الدين، ورغم مشاهدته الكرة لعدة دقائق، احتسبها ركلة جزاء، وهو قرار خاطئ وحرم الأهلى من أحمد فتحى باقى أحداث المباراة".

وأتم: "لابد أن يتواجد حكام أكثر خبرة لإدارة المباريات، وثقة فى أنفسهم أكثر من ذلك ولا يلتفتوا للألوان".

وأكد أحمد حسن أن أحمد حمدى لاعب الأهلى السابق والجونة الحالى، دخل ضمن حسابات بيراميدز للتعاقد معه رسميا خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وقال: "حمدي لاعب جيد وكان مستقبل للأهلي في مركز صانع الألعاب، ولكنه رحل في الصيف الماضي نهائيا". Advertisements وأضاف: "قد يكون حمدي رحل عن الأهلي بسبب بعض الأمور الآخرى، لكن لاعب جيد من الناحية الفنية". وواصل: "بيراميدز دخل في مفاوضات معه، وقد يكون تدعيم لهم في مركز صانع الألعاب وسط بعض الأحاديث عن المفاوضات أيضا مع محمد إبراهيم". وعن سليمانى كوليبالى لاعب الأهلى السابق قال الصقر "الأهلي تواصل مع المحامي السويسري مونتيري، لدراسة قانونية مشاركة كوليبالي مع النجم الساحلي في ظل عدم تسديده للغرامة المالية". وأضاف:" الأهلي يبحث عن حقوقه المالية خاصة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتسديد الغرامة لصالح النادي الأهلي". وأكد أحمد حسن، أن رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي طلب قيد عمار حمدي في قائمة الموسم المقبل.



