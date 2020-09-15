ضبط 2 وهروب 4 آخرين متهمين بقطع أنف عمهم بسبب الميراث بالمحلة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية القبض على اثنين من المتهمين بقطع أنف والشفة العلوية لعمهم بسبب الميراث، بينما تكثف الشرطة جهودها لضبط 4 آخرين مشتركين في ارتكاب الجريمة. وكان أطباء مستشفى طوارئ جامعة المنصورة قد أجروا جراحة عاجلة لمواطن فقد انفه وجزء من الشفة العلوية على يد أبناء شقيقه بعزبة توما مركز المحلة بمحافظه الغربية. وتجدر الإشارة إلى أن اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة بوصول مواطن لمستشفى المحلة العام مصاباً بقطع بأنفه وجزء من الشفة العلوية. انتقلت الشرطة لمكان البلاغ واتهم المجني عليه أبناء شقيقه بالتعدي عليه وإحداث مابه من إصابات تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. Advertisements



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