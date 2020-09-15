إصابة المخرج المسرحى مراد منير بجلطة في المخ.. ونقله للمستشفى

أصيب المخرج المسرحي مراد منير بجلطة في المخ نقل علي إثرها إلى المستشفى بعد تدخل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وتم نقله سريعا. يذكر أن المخرج مراد منير هو مخرج مسرحي مصري، درس في كلية الحقوق، وأخرج على مدار مسيرته الفنية العديد من المسرحيات الهامة، منها: (ملك الشحاتين ) و ( منين أجيب ناس) و ( سي علي وتابعه قفة )و (الملك هو الملك) التي تعد أنجح مسرحياته وقام ببطولتها النجم محمد منير وصلاح السعدني وفايزة كمال وحققت تلك المسرحية نجاحا كبيرا وأعيد عرضها أكثر من موسم . واليوم السابع يتمنى للمخرج الشفاء.



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