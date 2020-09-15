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النقل تعلن وصول 13 عربة سكة حديد جديدة من روسيا عبر ميناء الإسكندرية.. صور

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أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالى 13 عربة إلى ميناء الإسكندرية ليصل إجمالى عدد العربات التى وصلت حتى الآن إلى 81 عربة، ضمن صفقة تصنيع و توريد 1300 عربة جديدة، التى تعد أكبر وأضخم صفقة فى تاريخ سكك حديد مصر كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسى المجرى بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وأكد وزير النقل أن العربات الـ 13 التى وصلت هى عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية وهناك 22 عربة جديدة أخرى  ستصل قبل نهاية هذا الشهر على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقى العربات على دفعات بمعدل 35 عربة شهريا وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأشار الوزير أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير  أن العربات الجديدة التي تصل  يتم دخولها الخدمة تباعا   الى جدول التشغيل اليومي  بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريًا دخول 3 قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما سيساهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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