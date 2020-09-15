المحافظون ينفذون تكليفات رئيس الوزراء بتسهيل تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء.. زيادة الموظفين وفتح المقرات من 9 صباحا لـ9 م...

انطلق المحافظون بمختلف أنحاء الجمهورية، فى تقديم الدعم والتخفيف على المواطنين، وذلك خلال تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء وطلبات ملف التقنين، تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة زيادة عدد الموظفين الذين يستقبلون طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وزيادة ساعات العمل، بهدف استيعاب المتقدمين، والتأكيد على تيسير الإجراءات.

وكان قد اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الألفى، مدير أمن جنوب سيناء، ضمن سلسة الاجتماعات التى يعقدها حاليًا مع المحافظين عبر تقنية الفيديوكونفرانس، للاطلاع على الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا الموقف الحالى للتصالح فى مخالفات البناء.

وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع المحافظين بزيادة عدد الموظفين الذن يستقبلون طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وزيادة ساعات العمل، بهدف استيعاب المتقدمين، والتأكيد على تيسير الإجراءات، ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية أنه تم ارسال كتاب دورى للمحافظات لعمل وردتى عمل لاستقبال جميع طلبات التصالح فى المخالفات، وسنتابع تطبيق هذا القرار.

وفى محافظة الغربية قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة تفقدية للمراكز التكنولوجية بمركز ومدينة طنطا وقطور وحي أول وثان طنطا، وذلك للاطمئنان على انتظام العمل وحصول المواطنين على الخدمات من خلال الشباك الواحد، موجها رؤساء المدن والأحياء بتلك المراكز بالتيسير على المواطنين وتقديم المساعدة لهم وتنظيم العمل خلال عملية تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وطالب المحافظ من رؤساء المدن والأحياء بزيادة مساحة الأماكن المخصصة لاستقبال المواطنين بجوار المركز، وتكليف موظف بتوزيع أرقام عليهم لتنظيم حركة الدخول والخروج وذلك للتخفيف على المواطنين ومنع التكدس ، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومرعاه تباعد المسافات بين المواطنين ،مشددا على حسن معاملة المواطنين وتقديم كافة سبل الراحة والرعاية لهم أثناء التقدم بطلبات التصالح.

كما استمع محافظ الغربية إلى شكوى عدد من المواطنين، وأمر على الفور بحل مشاكلهم وتقديم كافة التسهيلات لهم لإنهاء كافة الإجراءات، وفي هذا الإطار أشاد المحافظ بالإقبال الكبير الذي تشهده المراكز التكنولوجية بمراكز وأحياء المحافظة لتلقى طلبات التصالح خاصة بعد قرارات الدولة بتوحيد سعر المتر بالقرى ب 50 جنيها للمتر، مجددا دعوته للمواطنين إلى سرعة تسوية أوضاعهم قبل انتهاء المدة المحددة في 30 سبتمبر.

وفى المنيا وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومدير إدارة التفتيش الهندسي للمحافظة، بتطبيق القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء للقري والنجوع والتوابع لـ 50 جنيه للمتر، وذلك استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتخفيف عن المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية التي يمر بها الأهالي.

وأكد المحافظ، ان المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تسعي دائما للوقوف بجانب المواطنين، وتحقيق السلامة الإنشائية للمباني حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين، مشدداً على المتابعة المستمرة والدقيقة لكل فني التنظيم، وتفعيل ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية، والتي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو تعدي على أملاك الدولة.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز ومديري المراكز التكنولوجية، بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي، ودون أي أعباء عليهم، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن، من خلال اتخاذ كافة أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار في حالة الازدحام داخل المركز.

وفى سوهاج أكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج أن عدد المخالفات على مستوى المحافظة بلغت 88 ألف مخالفة و500 ومن تقدم حتى الأن للتصالح بلغ عددهم 38 ألف حالة والمخالفات بسوهاج أقل بكثير مقارنة بالمحافظات الأخرى ونسبة التصالح وصلت حوالى 40% وسوهاج بطبيعتها محافظة زراعية وأكثر المخالفات موجودة بالقرى بها ونظرا لأن عدد القرى أكثر إحتياجا بمحافظة سوهاج تم تخفيض سعر المتر بالقرى والنجوع لمراعاة البعد الإجتماعى وهذه القرى طبقا لتوجهات الدولة مبادرة حياة كرية تعمل بها بقوة وتقوم المبادرة بعمل تنمية شاملة للقرى كهرباء صحة تعليم طرق وغيرها.

وأضاف محافظ سوهاج، أننا قمنا بتقدير عادل جدا في التصالح ليتناسب مع قدارت السكان وهذا الأمر جاء تمشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيض سعر المتر والذى وصل إلى 50 جنيه للمتر وبالنسبة للمدن تم تقسيم المدن لمستويات إلى 4 مستويات " أ وب وج ود " بدأنا بالمستوى الأخير والذى يضم الفئة د وهى الأكثر إحتياجا بالمدن وكانت نسبة التخفيض فيه من 40 إلى 50 % والمستوى ج 30% وب 20% وا 10% وهذا الأمر دفع الأهالى للتوجه والتصالح ونحن نعمل على مدار الأسبوع وتم زيادة عدد العاملين بالمراكز التكنولوجية ومد فترة العمل حتى العاشرة مساء مع العمل خلال العطلات الرسمية يومى الجمعة والسبت وبنهاية فترة السماح سوف تكون سوهاج أنتهت من طلبات التصالح.

وأشار محافظ سوهاج، أنه بعد القرارات الصادرة من القيادة السياسية ومجلس الوزراء جاءت بالإيجاب على ملف التصالح وذات عملية الإقبال على المراكز التكنولوجيا خاصة بعد أن قام المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالشرح الوافى بالخطورة التي تقع على مصر من جراء المباني المخالفة سواء على الرقعة الزراعية أو على أملك الدولة وأن المحافظة أتخذت إجراءات جديدة من خلال إستخدام وسائل التواصل الإجتماعى لعرض المشكلة وخطورتها بالإضافة على طريقة التصالح وكيفية إنهاء الإجراءات وعمل توعية للجميع من خلال صفحات السوشيال ميديا ونحن نتابع ردود الأفعال أول بأول والمواطن بدأ يستوعب أن أن ما يحدث يأتي في مصلحة الدولة وفى مصلحة المواطن وأن الأمر يحقق مصلحة الدولة العليا مع مراعاة مصلحة المواطن وأن ما يحدث من تحصيل للأموال الخاصة بالتصالح يعود عليه في شكل مشروعات كبرى يستفيد منها وفى شكل خدما والتصالح يمنح المتصالحين كافة الحقوق في تسجيل المباني في توصيل المرافق التصالح يمنح المواطن صك الملكية لمنزله المخالف وهذا الأمر سوف يقوم بإعلاء سعر العقار لأن العقار المرخص يختلف تماما عن العقار المخالف وهذا يؤمن مصلحة الجميع.

وفى الغردقة نفذت محافظة البحر الأحمر، تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتيسير علي المواطنين لسداد رسوم التصالح في مخالفات البناء، حيث أنه قامت محافظة البحر الأحمر بمد ساعات العمل بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية ل الساعة 6 مساءاً تخفيفا على المواطنيني و الحد من التكدس.

كما أكدت المحافظة، أن محافظ البحر الأحمر على قبول طلبات التصالح في مخالفات المباني بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساءا بالإضافة لأيام العطلات الرسمية وذلك حتى 30 سبتمبر 2020، وأكدت المحافظة أن ذلك يأتى تيسيراً على المواطنين وردا على الشكاوى الواردة بوجود تكدس بالوحدات المحلية بالمدينة مما يعوق الاهالى من انهاء الاجراءات، نظرا لضيق الوقت مقارنة بأعداد المتقدمين، كما أوضحت المحافظة انه سيتم العمل علي بزيادة ساعات العمل بدا من بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة وآيضا بإيام العطلات الرسمية ليتناسب مع أحوال جميع المواطنين بالمحافظة.

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وفى أسوان أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المحافظة يوجد بها 10 مراكز تكنولوجية تعمل على قدم وساق فى استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء خاصة بعد زيادة الإقبال فى الفترة الأخيرة التى شهدت قرارات من الحكومة بتخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء، مشيراً إلى أنه تم إلغاء أجازة موظفى المراكز التكنولوجية ومنع الراحة الأسبوعية حتى الجمعة والسبت، وذلك للاستمرار فى تلقى طلبات التصالح على مدار أيام الأسبوع وذلك حتى 30 سبتمبر الجارى، لتبدأ بعدها محافظة أسوان فى تطبيق توجيهات الحكومة بتنفيذ قرارات الإزالة.

وأضاف اللواء عطية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة استعدت لاستقبال المواطنين الراغبين فى التصالح وسخرت الإجراءات الكاملة لتسهيل التقديم، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، موضحاً بأن الأسعار الحالية فرصة ذهبية، لأنها أقل أسعار ممكن توقعها فى التصالح على مخالفات البناء، وأشار إلى أنه تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تم تكليف رؤساء المراكز والمدن والعاملين بملف التصالح بتكثيف العمل وقبول طلبات التصالح دون إبداء الرأى وترك البت فيها للجان المختصة مع العمل المتواصل أثناء الأجازات والعطلات الرسمية.

وأوضح محافظ أسوان، بأن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين لتوفيق أوضاعهم فى مخالفات البناء بلغت أكثر من 4 ألاف طلب حتى الآن بإجمالى متحصلات مالية وصلت لأكثر من 20 مليون جنيه ، مناشداً المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح لأنه أمامهم فرصة ذهبية وحقيقية لتقنين أوضاعهم ، وعدم التعرض لخطورة الإزالة أو الهدم ، لأنه لن يسمح بأي مخالفات بناء جديدة حيث سيتم التعامل معها بمنتهى الحسم وذلك للحفاظ على حق الشعب فى أراضيه.

وفى القليوبية أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فتح منافذ جديدة بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية وتخصيصها لاستقبال المواطنون المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء خاصة بعد التسهيلات التى أعلنها رئيس الوزراء، موضحا أنه تم التأكيد سيتم خلال أيام افتتاح المركز التكنولوجي بمدينة كفر شكر.

وأكد "الهجان" لـ "اليوم السابع"، أنه تم التشديد على جميع العاملين بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة والوحدات المحلية بقبول أية أوراق من المتقدمين بطلبات التصالح لتوفيق أوضاعهم، على أن يتم التنبيه على المواطنين باستكمال أوراقهم خلال المدة التى حددها مجلس الوزراء بشهرين بعد غلق قبول الطلبات.

وأضاف محافظ القليوبية، ارتفاع أعداد طلبات التصالح على مخالفات البناء التي تقدم بها أصحابها خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار التسهيلات المقدمة من الدولة والتى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الأخيرة لمدينة بنها، لعقد مؤتمر إعلامي حول إجراءات الدولة للتسهيل على المواطنين، وتابع "الهجان"، أنه بلغ إجمالى طلبات التي تم تلقيها بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية خلال أمس الإثنين 3038 طلب، كما تم تحصيل 16 مليون و825 ألف جنيها، سواء من رسوم التقديم أو سداد نسبة الـ 25% من إجمالى قيمة المخالفة، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تلقيها منذ فتح باب تلقى الطلبات 119 ألف و749 طلب، كما تم تحصيل 661 مليون جنيها و140 ألف جنيها، جميعها سيتم توجيها لدعم المشروعات التى تقام على ارض المحافظة.

وأوضح محافظ القليوبية، أن المحافظة تتابع على مدار الساعة الموقف التنفيذي للتصالح في مخالفات البناء، موضحا أن التخفيض بأسعار التصالح بالمحافظة تراوح من 10 إلى 50%، وذلك ضمن التسهيلات التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مؤكدا أنه تم التنبيه على المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية، للتسهيل في الإجراءات على المواطنين.

وفى قنا قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا انه تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء بزيادة اعداد موظفي المحليات وزيادة ساعات العمل لخدمة اقبال المواطنين على التصالح فى مركز المعلومات لمساعدة المواطنين والتيسير عليهم فى إجراءات التصالح، وأضاف الداودى أنه وجه بمد فترة العمل فى المراكز حتى الساعة الخامسة مساءا بجانب تفعيل التصالح فى كافة المراكز بمجالس المدن للتسير على المواطنين الراغبين فى جدية التصالح على مخالفات البناء بعض تخفيض سعر المتر إلي 50 جنية من عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن محافظة قنا تطبق الإجراءات الإحترازية للتصدي لفيروس كورونا داخل المراكز ولايسمح بدخول المواطنين دون ارتداء الكمامة ويوجد مسافات تباعد على الشبابيك المخصصة لإنهاء إجراءات التصالح.

وفى مطروح أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أن مراكز خدمة المواطنين بمجالس المدن الثمانية بالمحافظة تشهد إقبالا كبيراً من المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بعد التيسيرات التي أعلنتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية والتخفيضات التى أقرتها المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي لهم.

وأشار محافظ مطروح أن عدد طلبات التصالح التى تقدمت بمراكز التكنولوجية بالمدن حتى الان عدد 2384 طلب وبلغت جملة المتحصلات لنسبة 25 % جدية التصالح فى مخالفات البناء بالمحافظة مبلغ 28 مليون و290 الف جنيه، وكلف المحافظ رؤساء المدن والمراكز بالمحافظة والقرى بالإلتزام بقيمة المتر المسطح المحدد بواقع 50 جنيه للمتر الواحد في القرى والنجوع وبكافة التخفيضات التى أقرتها المحافظة بمختلف المناطق مع خصم نسبة 25% من قيمة الرسوم حال الدفع الفوري، مشددا على تكثيف العمل والعمل على فترتين وايام العطلات الرسمية والاجازات وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين على أن يقتصر عمل متلقي الطلبات على قبولها فقط دون إبداء الرأي بشأنها على أن يترك ذلك للجان المختصة، كما تم التشديد عليهم بإعداد تقرير يومي بعدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح وقيمة الرسوم المسددة لرفعها إلى وزارة التنمية المحلية.

وناشد المحافظ المواطنين بسرعة التقدم لتلاشى الوقوع تحت طائلة القانون بعد انتهاء المدة المحددة 30 سبتمبر الجاري، حيث يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير عليهم في ملف التصالح، وفقاً للأوضاع والإجراءات القانونية.



