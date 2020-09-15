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محمد صلاح الخامس بقائمة 10 أثرياء فى كرة القدم بثروة 37 مليون دولار

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احتل محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الإنجليزى المركز الخامس ضمن قائمة أكثر 10 أثرياء في كرة القدم على مستوى العالم فى التقرير التى أعدته مجلة فوربس الاقتصادية، وتصدر القائمة الأرجنيتني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني.

قالت المجلة عن محمد صلاح المتصدر قائمة لاعبى الدورى الإنجليزى فى القائمة والذى تقدر ثروته بــ 37 مليون دولار: " وصل صلاح إلى 20 هدفًا في جميع المسابقات في كل من المواسم الثلاثة الأخيرة في ليفربول ، مما ساعد في دفع النادي إلى لقب الدوري الإنجليزي الأول منذ 30 عامًا في 2019-20.

أشارت المجلة إلى محمد صلاح لديه أعلى معدل فوز لأي لاعب في الدوري ظهر في أكثر من 100 مباراة. في المباراة الافتتاحية لليفربول 2020-21 ، سجل ثلاثية.

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في فبراير أصبح محمد صلاح سفيراً لبرنامج الأمم المتحدة الذي يوفر أدوات التعلم الرقمية للاجئين في وطنه مصر.

محمد صلاح الخامس بقائمة 10 أثرياء فى كرة القدم
محمد صلاح

فيما يتعلق بالأرجنتينى ميسي فأن ثوراته السنوية بنسبة أكبر من الراتب الذي يتقاضاه مع برشلونة، والذي يصل إلى 92 مليون يورو، كما يتلقى 34 مليون يورو من عقود الرعاية، بدخل بلغ 126 مليون دولار، متقدمًا على كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى صاحب الـ 117 مليون دولار.

وحل نيمار دا سيلفا بمبلغ 96 مليون دولار، وبدخل سنوي 42 مليون دولار تواجد الفرنسي كيليان مبابي فى المركز الرابع.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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