الارشيف / أهم الاخبار

3726 راكبا يغادرون القاهرة على متن 27 رحلة منهم 13 أوروبية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

غادر مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء 27 رحلة دولية فى طريقها إلى عدة عواصم مختلفةً وعلى متنهم 3726 راكبا.

 

وحسب مصادر مطلعة بالمطار فقد قام مسئولى مطار القاهرة وكافة الجهات المعنية بتطبيق أقصى درجات الإجراءات الإحتراذية تطبيقا لإشتراطات وتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية وتعليمات المنظمات العالمية للطيران.

 

وأوضحت المصادر، أن رحلات السفر أقلعت إلى عدد من العواصم منها فرانكفورت باريس لندن ميلانو أثينا فيينا بيروت جده دبى الشارقه الرياض أديس أبابا أبوظبى وأسطنبول لاجوس تونس الطائف الرياض سيئون.

 

Advertisements

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس ، حيث تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

 

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

 

 


Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر 3726 راكبا يغادرون القاهرة على متن 27 رحلة منهم 13 أوروبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا