3726 راكبا يغادرون القاهرة على متن 27 رحلة منهم 13 أوروبية

غادر مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء 27 رحلة دولية فى طريقها إلى عدة عواصم مختلفةً وعلى متنهم 3726 راكبا.

وحسب مصادر مطلعة بالمطار فقد قام مسئولى مطار القاهرة وكافة الجهات المعنية بتطبيق أقصى درجات الإجراءات الإحتراذية تطبيقا لإشتراطات وتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية وتعليمات المنظمات العالمية للطيران.

وأوضحت المصادر، أن رحلات السفر أقلعت إلى عدد من العواصم منها فرانكفورت باريس لندن ميلانو أثينا فيينا بيروت جده دبى الشارقه الرياض أديس أبابا أبوظبى وأسطنبول لاجوس تونس الطائف الرياض سيئون.

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واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.