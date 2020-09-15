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بلومبرج تعلن استقالة قريبة لـ"السراج" من حكومة الوفاق الليبية.. ولا بيانات رسمية

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قالت شبكة بلومبرج الأمريكية إن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج يعتزم التقدم باستقالته، دون صدور بيانات رسمية حتي الآن من الجانب الليبي.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصادر مقربة من السراج، أن الأخير يعتزم التقدم باستقالته علي أن يبقي في منصبه بشكل مؤقت خلال مفاوضات لتشكيل حكومة جديدة في جنيف الشهر المقبل.

 


تقرير بلومبرج

 

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وخلال الأسابيع الأخيرة، خرجت عدة تظاهرات شعبية في غالبية المدن الليبية سواء في الغرب أو الشرق أو الجنوب تدعو جميعها لإيجاد حل سريع للأزمات التي تعصف بالدولة الليبية، وهو ما يمكن أن يؤدى لحالة احتقان شعبى عارم تدفع نحو انتفاضة شعبية تفوض أحداث 17 فبراير 2011.

 

وتركز بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الدفع نحو تفعيل الحل السياسى بالتعاون مع عدد من دول الجوار الليبى، بالإضافة إلى تحركات للتسريع بعقد جولة جديدة من اجتماعات العسكريين الليبيين بصيغة "5+5" للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل وبحث عدد من الملفات الخلافية بين وفد الجيش الليبى ووفد حكومة الوفاق.


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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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