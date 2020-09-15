ليفربول يشترط عرضا مغريا لرحيل محمد صلاح ومانى وفيرمينيو

كشفت تقارير صحفية عن موافقة نادى ليفربول الإنجليزى على إمكانية رحيل أحد الثلاثى محمد صلاح وساديو مانى وروبرتو فيرمينو خلال فترة الانتقالات المقبلة فى 2021.

قالت صحيفة تايمز الإنجليزية إن الثلاثي الهجومي لنادي ليفربول محمد صلاح وماني وفيرمينو أصبح مطمعا للعديد من الأندية الكبرى فى أوروبا.

وشددت الصحيفة أن ليفربول قد يسمح برحيل أي أحد من الثلاثي الهجومي في حالة واحدة وهي وصول عرضا ماديا قويا في صيف عام 2021، خاصة إذا كان من عملاقي الدورى الإسبانى.

وشددت الصحيفة على أن الثلاثي أصبحول أهم اللاعبين بالوقت الحالي، ولفتوا من خلال أدائهم الكثير من الأنظار في الأندية الأخرى وعلى رأسها برشلونة وريال مدريد.

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كان سجاك سوارت، أسطورة أياكس أمستردام الهولندى، قد كشف عن رغبة مواطنه رونالد كومان مدرب برشلونة فى ضم الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول إلى صفوف البارسا هذا الصيف، وقال سجاك سوارت وكيل الأعمال الهولندى وأسطورة أياكس السابق فى تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي إكسبريس"، "أعرف أن كومان يريد محمد صلاح، وأعلم أن صلاح يرغب فى الرحيل".

وتألق محمد صلاح بشكل لافت فى المباراة الافتتاحية لفريق ليفربول ضد ليدز يونايتد بالدورى الإنجليزى وأحرز "هاتريك" خلال اللقاء الذى انتهى بفوز الريدز 4/3 على ملعب "أنفيلد".

ووصل النجم المصرى محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، إلى الهاتريك الثالث له فى الدورى الإنجليزى، بعد تسجيله ثلاثية، فى شباك ضيفه فريق ليدز يونايتد، فى المباراة التى حسمها الريدز، بنتيجة 4 – 3.

وأصبح محمد صلاح، ثانى أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للهاتريك، فى الدورى الإنجليزى، برصيد 3 مرات، بالتساوى مع النجم الإيفوارى السابق لفريق تشيلسي، ديديه دروجبا، والتوجولى إيمانويل أديبايور، مهاجم أرسنال ومانشستر سيتى السابق، وسجل الفرعون المصرى الهاتريك الأول فى شباك واتفورد، فى 17 مارس 2018، والثانى فى شباك بورنموث، فى 8 ديسمبر 2018.

