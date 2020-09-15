رئيس الجمهورية يصدق على قانون بالترخيص لوزير البترول للتعاقد مع شركة أباتشي

صدق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على قانون رقم 167 لسنه 2019، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي غرب كنايس كوربوريشن إل دي سي (APACHE WEST KANAYIS CORPORATION LDC) لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب كنايس بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2014.
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