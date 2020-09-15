صفقة الأهلى المحتملة.. 7 معلومات عن بدر بانون مدافع الرجاء المغربى.. فيديو

تصدر المغربى بدر بانون، مدافع الرجاء المغربى اهتمامات جماهير النادى الأهلى بعد الأنباء التى ترددت حول اتفاق مسئولى القلعة الحمراء مع النادى المغربى على ضم اللاعب فى فترة الانتقالات المقبلة بداية من الموسم الجديد لتدعيم صفوف المارد الأحمر.

وقال موقع " le360 " سبورت المغربي إن العقد الذي يجمع بدر بانون مع الأهلي لمدة ثلاث سنوات، سيحصل بموجبه الرجاء على مليوني دولار فيما يحصل اللاعب على ما يقارب ثلاثة ملايين دولار مقسمة على سنوات العقد. أضاف الموقع الرجاء اشترط الحصول على 10 % من انتقال بانون سواء على سبيل الإعارة أو بشكل نهائي لأي فريق، خلال مدة لا تتجاوز 20 يوما بعد انتقال للأهلى. يرصد " اليوم السابع " بعض المعلومات عن بدر بانون المدافع الصلد الذى يتمتع بالعديد من المميزات الفنية التى تؤهله للعب فى العديد من الأندية العربية منها رؤيته الشاملة داخل المستطيل الأخضر وتمريراته المتقنة فى منطقة وسط الملعب وقدرته على قطع واستخلاص الكرة من المنافس. - بدر بانون مواليد 30 سبتمبر 1993 يلعب في قلب دفاع الرجاء المغربي وبدأ مسيرته في النادي حيث تدرج عبر صفوف الناشئين وانضم للفريق الأول عام 2012. - كانت انطلاقة بدر بانون الرسمية مع منتخب المغربى في مواجهة الجابون فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 بديلا للمهدي بن عطية. - توج بدر بانون مع الرجاء المغربى بكأس العرش موسم 2017 والدوري المغربي عام 2012. - فاز بدر بانون مع الرجاء على كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2018 وكأس السوبر الأفريقي 2019 - شارك بدر بانون فى 40 مباراة مع مختلف المنتخبات المغربية في العديد المراحل السنية - قاد بدر بانون منتخب المغرب للتتويج بطولة أمم أفريقيا للمحليين 2018 واختير ضمن التشكيلة الرسمية للبطولة Advertisements - فاز بدر بانون بجائزة أحسن مدافع في الدورى المغربى موسم 2017 / 2018.

وكانت صحيفة "هسبورت" المغربية، قد أشارت إلى أن الأهلى والرجاء اتفقا على جميع التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، لتصبح عند اكتمالها إحدى أبرز الانتقالات بين الدوريين المغربي والمصرى مقابل مبلغ مالى كبير، لم يتم الكشف عنه.

ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.

- بدر بانون مواليد 30 سبتمبر 1993 ويلعب في قلب دفاع الرجاء البيضاوي المغربي وبدأت مسيرته في النادي حيث تدرج عبر المراحل السنية حتى انضم للفريق الأول عام 2012.

- شارك بدر بانون مع منتخب المغرب في العديد المراحل السنية ما يقارب الأربعين مباراة مع مختلف المنتخبات

- كانت انطلاقة بدر بانون الرسمية مع منتخب المغربى في مواجهة الجابون فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 بديلا للمهدي بن عطية.

- حصد بانون مع الرجاء البيضاوي على كأس العرش 2017 والدوري المغربي عام 2012.

- كما حصل مع الرجاء على كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2018 وكأس السوبر الأفريقي 2019.

- فاز بانون مع أسود الأطلسي على بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2018، واختير ضمن التشكيلة الرسمية للبطولة

- كما فاز بدر بانون بجائزة أحسن مدافع في البطولة المغربية موسم 2017/2018.



