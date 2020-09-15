الجامعة العربية تشارك فى أعمال الجلسة الحوارية "التجارة والتراث"

انطلقت أمس الاثنين ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، أعمال الجلسة الحوارية " التجارة والتراث " التي ينظمها المركز العربي لريادة الأعمال والاستثمار التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو – البحرين) بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.

شارك في أعمال الجلسة التي استمرت على مدار اليوم ، السفير الدكتور كمال حسن علي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، وسلفاتور كوسما، عمدة تولسي، والدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، والدكتور إبراهيم الذخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وأكد السفير كمال في كلمته -حسبما ذكر بيان لجامعة الدول العربية-اليوم الثلاثاء ، أهمية العلاقة بين التجارة والتراث بوصفهما عنصرا هاما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال الاستغلال الأمثل لموارد الدول العربية التراثية والتاريخية والطبيعية وتحقيق الاستفادة القصوى من التجارب الدولية في هذا المجال بالشكل الذي يمكن من دمج منظور التنمية المستدامة في التراث العربي.

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وأشاد بهذا المشروع المشترك بين مركز يونيدو – البحرين ومؤسسة Feem الإيطالية والمتعلق بالاستثمار في التجارة والتراث "العلاقات بين الشعوب العربية والأورو متوسطية" في منطقة بازيليتا الإيطالية بوصف هذا المشروع مرآة لتعزيز التعاون العربي مع الدول الأورو متوسطية في مجابهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة بين الجانبين.

يشار إلى أن مؤسسة Feem هي مؤسسة فكرية رائدة تعمل في مجالات التنبؤ واستباق الموضوعات والاتجاهات لفهم متطلبات العصر، وتطوير المعرفة، والبحوث متعددة التخصصات، والأنشطة ذات الرؤى الواسعة، ووضع سيناريوهات عامة تستند على البحوث التطبيقية.

