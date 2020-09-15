سموحة يضم 22 لاعباً استعداداً لمواجهة الجونة

قرر أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة اختيار اثنين وعشرين لاعباً، للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الجونة، والمقرر إقامتها فى السادسة من مساء غداً الأربعاء ، على ملعب الجونة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.
وضمت قائمة اللاعبين كلًّا من:
الهاني سليمان، عمر صلاح، حسين تيمور، رجب نبيل، السيد فريد، محمد كوفى، أحمد جمال، أحمد أبو الفتوح، كريم يحيى، أحمد حمص، يوسف ديوب، إيدى إيمومو، محمد حليمو، فوزى الحناوى، ناصر ماهر، محمد الترهوني، حسام حسن، ديريك تسيبامبى، شريف رضا، محمد نادي، صلاح محسن، أحمد مكي.
حرص فرج عامر رئيس نادى سموحة على صرف مكافأة تعادل الفريق السكندرى مع الزمالك قبل مواجهة الجونة والمقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة و العشرين بمسابقة الدورى لتحفيز اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة ، بل وقام رئيس سموحه بصرفها كمكافأة فوز تقديرا منه على المستوى الكبير الذى ظهر عليه اللاعبين بعدما عادوا بريمونتادا بعد تأخرهم فى النتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ونجحوا فى العودة فى اخر خمس دقائق بتحقيق التعادل بثلاثة أهداف لمثلهم .
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