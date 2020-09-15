منظمة التجارة تعتبر الرسوم الأمريكية على الصين إنتهاك لقواعد التجارة العالمية

أصدرت منظمة التجارة العالمية حكما اليوم الثلاثاء، بأن رسوما إضافية فرضتها الولايات المتحدة على الصين في 2018 ليس لها مسوغ في قواعد التجارة العالمية.
وقضت لجنة من ثلاثة أعضاء بأن واشنطن لم تقدم ما يثبت أن الرسوم التي فرضتها بعد إجراء تحقيق تُعد استثناء مبررا لالتزاماتها.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قالت إن زعماء الاتحاد الأوروبي حثوا الرئيس الصيني شي جين بينج على تسريع المفاوضات لإبرام اتفاقية للاستثمار بين الجانبين، وشددت على أن المنافسة مع الصين يجب أن تكون نزيهة.
وأبلغت ميركل الصحفيين عقب قمة عبر الفيديو مع شي "مارسنا ضغوطا على الصين لتحقيق تقدم بشأن اتفاقية الاستثمار."
وأضافت قائلة "في المجمل، التعاون مع الصين يجب أن يقوم على مبادئ معينة.. التبادلية والمنافسة النزيهة. نحتاج إلى أن يكون لدينا نظام متعدد الأطراف يستند إلى قواعد."
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