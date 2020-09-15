الارشيف / أهم الاخبار

تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابى قد يتعطل لهذا السبب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشفت تقارير صحفية عن ثقة نادى ريال مدريد الإسبانى فى التعاقد مع اللاعب كيليان مبابى مهاجم ونجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية للعام المقبل 2021، ويرتبط مبابى بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2022 وستتحرك الأندية الكبرى فى أوروبا للتعاقد مع المهاجم الفرنسى.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن ريال مدريد يعلم تمامًا أن رغبة مبابى هي اللعب للملكى ولا يُفضل الانتقال إلى نادٍ آخر في المرحلة المُقبلة من مسيرته المهنية، إلا أن العقبة التي ستواجه ريال مدريد هي الاتفاق مع إدارة نادى العاصمة الفرنسية باريس على السعر الذى سيرحل به مبابى عن ملعب حديقة الأمراء في صيف 2021.

وأضافت الصحيفة أن الصفقة لن تكون بنفس السعر التى كانت عليه لو تمت هذا الصيف، حيث كان يُمكن أن تصل إلى 300 مليون يورو لكنها سوف تتراوح بين 120 إلى 150 مليون يورو، وهو ما لن يتم الاتفاق عليه بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بسهولة.

المعروف أن الريال لم يتعاقد مع أى لاعب هذا الصيف بسبب تقليل رواتب اللاعبين والأزمة المادية التي تسببت فيها أزمة فيروس ، مما دفع النادي لبيع اللاعبين فقط وهو ما سيجمع منه ما يُقارب الـ150 مليون يورو، ما سيجعله يمتلك السيولة الكافية لإتمام الصفقة، بل وتدعيم الفريق بصفقات أُخرى كبيرة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابى قد يتعطل لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا