شوبير ينصح إبراهيم نور الدين بأن يكون مثل الهواء بالملعب ويتسلح بالتواضع

وجه الاعلامى أحمد شوبير نصيحة للحكم الدولى إبراهيم نور الدين بعد إدارته لمباراة الأهلى والاتحاد السكندرى، والتى انتهت بالتعادل السلبى أمس الاثنين بالجولة 27 للدورى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "فى رأيى قرار إبراهيم نور الدين باحتساب ركلة جزاء للاتحاد السكندرى قرار صحيح تماماً وكذلك قرار طرد أحمد فتحى أراه صحيحاً، لكن فريق الأهلى كانت له ركلة جزاء قبل نهاية المباراة صحيحة ولم تحتسب وبكل أسف وأسى التصوير فى المباراة لا يخدم إظهار مثل هذه اللعبات رغم أن خبراء التحكيم أكدوا أحقية الأهلى فى ركلة جزاء لصالح حمدى فتحى".

وتابع شوبير "كل هذه القرارات عادى فى مباريات الكرة كلنا عقب كل مباراة نختلف مع الحكم فى بعض القرارات، لكن الغريب والمثير للدهشة فعلا هو الحكم إبراهيم نور الدين وهو صديق عزيز وكانت لديه مشاكل سابقة فى طريقة التعامل مع الناس وعندما سألنى كيف أحلها قولتله حاول تتعامل مع اللاعبين والإداريين بطريقة أفضل يكون فيها تواضع وللأمانة هو اتغير بعض الشىء".

ويضيف شوبير: "لكن فى ناس يا جماعة بتحب تكون محل الاستحواذ والاهتمام، ودايما كان بيقولوا الحكم زى الهواء فى الملعب المفروض محدش يحس بيه وكان نفسى ده يحصل امبارح لكن محصلش وشوفنا حوارات كتير ورغى بشكل مبالغ فيه وبدون أى مناسبة زى مثلا لقطة ابراهيم نور الدين مع طلعت يوسف، لازم يكون عند إبراهيم نور الدين عقلية إن حلاوة اللعبة أنك كحكم لا تظهر وتكون متواضعا ومتعاونا مع أطراف اللعبة لإمتاع المشاهدين".

وعن الاهلى قال شوبير:" الفريق لديه ثلاثة حالات كورونا لديفيد سيزا المدرب العام وعلى لطفى وياسر إبراهيم والأهلى تكتم على الامر ولم يكتفى برابيد تيست وإنما أجرى لهم مسحة كورونا وثبت فعلا إيجايبة عيناتهم، وتابع الناس بتسألنى عن التعاقد مع بدر بانون وأؤكد أن تعاقد الاهلى معه حتى الآن غير مؤكد".

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وعن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة قال شوبير :" عملوا شغل كويس أوى وخدوا قرارات محدش قدر ياخدها وعملوا نظام يحترم فى الجبلاية ولكن بلاش صراع الانتخابات ياخد حيز من تفكيرهم".

وفى وقت سابق أشاد طه إسماعيل ، نجم الأهلي السابق بأداء الاتحاد السكندري خلال مباراته ضد الأهلي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، مؤكدا أن الإشادة بالاتحاد السكندري واجبة، قدم مباراة جيدة وانتشار جيد وكان عنده مشاكل في قلب الدفاع ولعب أمامهم بعمر الميداني وسيسيه وقمر ورفعت قدموا مستوى جيد والحدة البدنية كانت أفضل.

وقال، خلال تصريحات للاستوديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: "لا أعلم كيف تحسب لعبة أحمد فتحي ومحمود رزق ركلة جزاء وأرى أنها لا تستحق ركلة جزاء أو طرد لأن لاعب الاتحاد هو من انخفض برأسه، مشيرا إلى أن إبراهيم نور الدين له مشاكل كثيرة في المباريات التي يديرها وهو تذمر من انتقادي له في السابق لكن نحن زملاء في اللعبة لأنه حكم وأنا مدرب".