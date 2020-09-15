فلوس مخالفات التصالح هتتصرف على إيه؟.. اعرف من تليفزيون اليوم السابع

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن جزءا كبيرا من المبالغ التى سيتم تحصيلها من التصالح فى مخالفات البناء ستنعكس على التنمية بالمحافظات.

وأضاف خلال التغطية الخاصة التي أجراها تليفزيون "اليوم السابع" وأعدها محمد محسوب، وقدمتها نسرين فؤاد، حول آخر مستجدات التصالح في مخالفات البناء بمحافظات مصر، أنه سيتم العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وستعود نتائجها عليه مرة أخرى مثل الصرف الصحي وبناء مستشفيات والطرق والإنارة وزيادة مالية المحافظات، كذلك إضافة جزء للإنفاق على ملفي الصحة والتعليم وذلك كله من خلال الموازنة العامة للدولة.

وشدد على أن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء حوالى 6 مليارات و907 ملايين جنيه حتى الآن.

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وأكد أن من المتصالح يزيد من قيمة عقاره وسعره، كذلك يحصل بموجبه على أي خدمات مثل الغاز والصرف الصحي والكهرباء وغيرها.

وشدد على أهمية سرعة تقدم الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التى قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم، لافتاً إلى أن الدولة جادة فى منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى، كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف .



