"أميرة" تحدت الصعاب.. سقطت من الطابق الخامس وأصيبت بشلل وقطع بالنخاع الشوكى.. حصلت على 97% بالثانوية العامة.. وتؤكد: كنت بذاكر 1...

تمنت أن تلتحق بأى من كليات القمة بعد تفوقها فى الثانوية العامة وحصولها على نسبة 97% ولكن التنسيق حرمها من تحقيق حلمها رغم أنها تحدت الظروف والصعاب من إعاقتها بسبب حادث، وتعب ومشقة الوالدين لتحقيق أمنيتها الدراسية.

بهذه الكلمات قالت الطالبة أميرة عماد درويش، ابنه قرية السنانية، بمحافظة دمياط:"نفسى ألتحق بأى كلية طبية لأنه كان حلم حياتى، وظروف إعاقتى حطمت أحلامى، رغم إنى عملت كل شيء واجتهدت فى دراستى وكنت أعتقد أن مجموعى يساعدنى فى دخول الكلية اللى نفسى فيها لكن محصلش".

وروت أميرة، قصتها لـ"اليوم السابع": "تعرضت لحادث منذ أكثر من عامين وسقطت من الطابق الخامس من منزلى بعد أن فقدت توازنى، والحادث سبب لى قطع بالحبل الشوكى وشلل وأصابنى بعاهة مستديمة وظللت طريحة الفراش لأكثر من عام ومع ذلك قررت أعيش حياتى وأخرج للحياة وأدخل امتحانات الثانوية العامة ودخلت شعبة علمى علوم بمدرسة اللوزى الثانوية بدمياط".

وتابعت أميرة: "واصلت الليل بالنهار وكنت أذاكر 17ساعة لأن لى هدف وحلم كان نفسى أحققه وأفرح نفسى وأهلى وهو أنى التحق بكلية الطب، ولم أذهب للدروس الخصوصية واعتمد على نفسى وحصلت على مجموع 97% بمجهودى، لكن فوجئت أن التنسيق مرتفع هذا العام، ولم استطيع أن ألحق أى كلية فى القطاع الطبى التى كنت أتمناها والتنسيق وزعنى على كلية علوم، ولكنى كنت مقدمة فى قدرات الفنون التطبيقية ونجحت فعلا فيها وقبلت فى فنون تطبيقية دمياط، لكن كانت المفاجأة أن الكلية غير مجهزة لمثل حالتى، وبالتالى كان على أن اختار بين كلية الآداب أو التجارة بهذا المجموع الكبير".

وناشدت أميرة، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، مساعدتها وتوفير منحة من المنح الخاصة لذوى الاحتياجات الخاصة لدراسة الأسنان أو الصيدلة.

وأضافت أميرة: "أنا حلمى كان كلية طب ولكن اتظلمت فى التصحيح ولم أستطع الذهاب لعمل تظلم لظروفى الصحية ولم يكن لدى أمل إنى سأحصل على درجات زيادة، فأنا أطلب بمنحة صيدلة أو طب أسنان من أى جامعة مصرية، وأملى فى ربنا كبير أن الدولة تحقق حلمى كى أفرح أسرتى وأكون مثال وقدوة لأشقائى الأصغر منى".

ومن جانبه قال عماد درويش، والد أميرة: "نفسى أحقق حلم بنتى فى كلية طب، وأشوفها أسعد الناس لأنها تعبت واجتهدت وكان عندها أمل وطموح، وصعب علينا نشوف حلمها بيضيع ونقف مكتوفى الأيادى لا نستطيع عمل شيء لها، لكن أملنا فى ربنا كبير، وأن صوتنا يصل للمسئولين بالدولة".

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الطالبة أميرة درويش الطالبة أميرة درويش



