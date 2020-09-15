تأجيل بطولة العالم للريشة الطائرة لأجل غير مسمى بسبب كورونا

قرر الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، تأجيل بطولة العالم للفرق لأجل غير مسمى، بسبب انسحاب بعض المنتخبات المشاركة في البطولة العالمية جراء تفشي فيروس كورونا ، وطلب الاتحاد الدولي بعد التشاور مع الدنمارك بصفتها الدولة المستضيفة تأجيل البطولة للعام المقبل ولكن دون تحديد موعد محدد لها حتى الآن، وكان منتخبنا الوطني الأول للسيدات على موعد مع المشاركة في البطولة قبل تأجيلها بعد فوزه بذهبية بطولة إفريقيا الماضية والتي أقيمت بالقاهرة فبراير الماضي..وحل منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جوار كلًا من "اليابان - تايوان - إسبانيا"..الجدير بالذكر أن البطولة كان من المقرر إقامتها بدولة الدنمارك خلال الفترة من 3 وحتى 10 أكتوبر المقبل.

وحدد مسئولو اتحاد الريشة الطائرة، برئاسة هشام التهامى،يوم 26 نوفمبر المقبل موعدا لإنطلاق بطولة الجمهورية لزوجى العمومى " رجال و سيدات و مختلط " للموسم المحلى 2020 / 2021 على أن تستمر لمدة 3 أيام متتالية ،فيما تم تحديد يوم 10 ديسمبر القادم موعداً لانطلاق بطولة الجمهورية لذوى الاحتياجات الخاصة للموسم الجديد 2020 / 2021 ، على أن تستمر لمدة 3 أيام متتالية، فيما تم تحديد 22 أكتوبر المقبل موعداً لانطلاق بطولة الجمهورية للعمومى فردى رجال وسيدات للموسم الجديد، على أن تستمر حتى يوم 24 من نفس الشهر ، كما حدد مسئولو الاتحاد 15 أكتوبر المقبل لانطلاق الموسم المحلى الجديد 2020 / 2021 ببطولة الجمهورية تحت 17 و19 سنة فردى شباب. وحدد مسئولو اتحاد الريشة الطائرة 7 نوفمبر المقبل موعداً لانعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد لمناقشة الميرانية والحساب الختامى واعتماد خطة نشاط الموسم الجديد.



