هل يعاقب اتحاد الكرة كهربا بعد إرتداء قميص رمضان صبحى فى الأهلى؟

رفض مسئولو اتحاد الكرة، معاقبة محمود كهربا لاعب الأهلى بعد تغيير رقم قميصه أثناء الموسم الجارى، وارتداء الرقم 7 الذى كان يرتديه لاعب الأهلى السابق رمضان صبحى، بدلا من الرقم الأصل لكهربا فى الأهلى وهو 26.. وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه رغم أحقية لجنة المسابقات فى تغريم اللاعب بسبب هذا الأمر، إلا أن اتحاد الكرة يتساهل مع الأندية ويرفض توقيع غرامات، ووافق على تغيير الرقم طالما تم ابلاغ اتحاد الكرة قبل التغيير بجانب تغيير الرقم على "السيستم" الخاص باللاعبين والموجود لدى اتحاد الكرة.
على صعيد متصل، قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إن مبادئ وقيم النادى الأهلى تم إعلان وفاتها أمس، عقب مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" فى مباراة الاتحاد السكندرى عقب التعدى على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وزملائه فى الفريق، موضحًا خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك خلال برنامج زملكاوى، أنه يتم معاملة "كهربا" بطريقة خاصة وفى ذلك الوقت يتم معاملة صالح جمعة بطريقة الـ"العبيد" وأبناء النادى أمثال حسام عاشور.
وعلق رئيس الزمالك على قرار اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري، بإقامة مباراة الفريق الأبيض أمام الحرس بالدوري الممتاز قبل مواجهة الرجاء المغربي بـ 5 أيام، قائلاً: "عمرو الجنايني يريد أن يذهب الأهلي والزمالك وبيراميدز إلى المغرب في نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية وكافة لاعبيهم مصابة".
وواصل: "البطولة ستُدون باسم مصر سواء تُوج بها الزمالك أو الأهلي في الأبطال أو بيراميدز في الكونفدرالية، ولابد من أن نتكاتف".
وأكمل: "أزمتنا في مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر التي تم وضعها في منتصف مباريات الدوري بالاضافة إلى إقامتها في الإسماعيلية".
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