الارشيف / أهم الاخبار

"مصر للطيران " تحدد "الفئات " المسموح لها بالسفر للسعودية من غير السعوديين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أوضحت مصر للطيران ، الفئات المسموح لها بالسفر الى ، فى ضوء التعليمات الصادرة من هيئة الطيران المدنى السعودى فقد تقرر السماح بالسفر من وإلى المملكة ، وبحسب بيان صحفى صادر ،اليوم الثلاثاء ،  تقرر السماح للسفر للفئات الآتية:

- المواطنين السعوديين ومرافقيهم من غير السعوديين أو أزواجهم وأطفالهم من غير السعوديين.

- غير السعوديين الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة عمل / زيارة سارية / أو حاملي تأشيرة إقامة سارية.

ويجب على جميع المسافرين ضرورة تقديم ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن بنتيجة سلبية قبل 48 ساعة على الأكثر من الإقلاع من المطارات المصرية.

Advertisements

يسري هذا التعميم اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر

 

 

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر "مصر للطيران " تحدد "الفئات " المسموح لها بالسفر للسعودية من غير السعوديين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا