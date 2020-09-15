"مصر للطيران " تحدد "الفئات " المسموح لها بالسفر للسعودية من غير السعوديين

أوضحت مصر للطيران ، الفئات المسموح لها بالسفر الى السعودية ، فى ضوء التعليمات الصادرة من هيئة الطيران المدنى السعودى فقد تقرر السماح بالسفر من وإلى المملكة ، وبحسب بيان صحفى صادر ،اليوم الثلاثاء ، تقرر السماح للسفر للفئات الآتية:
- المواطنين السعوديين ومرافقيهم من غير السعوديين أو أزواجهم وأطفالهم من غير السعوديين.
- غير السعوديين الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة عمل / زيارة سارية / أو حاملي تأشيرة إقامة سارية.
ويجب على جميع المسافرين ضرورة تقديم ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 48 ساعة على الأكثر من الإقلاع من المطارات المصرية.
يسري هذا التعميم اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر
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