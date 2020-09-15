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عمرو دياب فى فيديو جديد من حفله الأخير بالسعودية

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شارك النجم عمرو دياب، جمهوره فيديو جديد من حفلة الأخير الذى أقيم أمس الاثنين على شواطئ مدينة ينبع ، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وهو الأول للهضبة خارج مصر، منذ أزمة .

وأحيا عمرو دياب حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، عقب وصوله إلى المملكة للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني السعودي 90، حيث شارك حسابه الرسمي على إنستجرام عددا من الصور خلال غنائه وسط عدد من الحضور عقب وصوله إلى السعودية، ومن المقرر أيضا أن يحيي حفله الغنائي في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يوم 26 سبتمبر الجاري.

وكانت الهيئة العامة للترفيه فى المملكة العربية السعودية كشفت أن 4 فنانين مصريين سيشاركون في حفلات اليوم الوطني السعودى الـ90، حيث نشرت بوسترات لمواعيد حفلات النجوم عمرو دياب ومحمد حماقى وأنغام وتامر عاشور.

ومن المقرر أن يقام حفل الهضبة عمرو دياب يوم 26 سبتمبر الحالى في مدينة الملك عبد الله الرياضية، أما حفلتا تامر عاشور وأنغام ستقامان فى 24 سبتمبر بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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