ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا بأمريكا إلى 194092

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، ستة ملايين و537627 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة 34597 حالة على الإحصاء السابق وقالت إن عدد الوفيات ارتفع إلى 194092 بزيادة 387 حالة.

وتضمن الإحصاء الجديد إجمالي عدد حالات الإصابة والوفاة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في مقابل إحصاء اليوم السابق.

ولا تمثل أرقام المراكز بالضرورة إجمالي الحالات التي تسجلها كل ولاية أمريكية على حدة.

