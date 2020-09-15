ترامب: اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات فجر جديد للشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات سيغير مسار التاريخ، بعد عقود من الصراع والانقسام، وسيفتح الباب الآن لفجر جديد فى الشرق الأوسط، موضحًا أنه طوال عشرات السنوات لم يكن هناك سوى دولتين عربتين لديهما اتفاق سلام مع إسرائيل، الآن لدينا دولتين في أقل من شهر وسيكون هناك المزيد.

وأضاف فى حفل التوقيع على الاتفاق بين إسرائيل والإمارات والبحرين، إن الاتفاقيات ستكون أساس لإحلال السلام فى المنطقة، مؤكدا أنه لم يكن أحد متوقعا أن يتم التوصل إلى هذا الاتفاق.

وأوضح أن الاتفاق يشمل مجالات تعاون عديدة مثل إنشاء السفارات وقطاعات السياحة والتجارة والأمن والرعاية الصحية، موضحًا أن الاتفاق سيفتح المجال للمسلمين لزيارة القدس والأقصى، كما تقدم بالشكر لمايك بنس ، وجاريد كوشنر.

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وترأس حفل توقيع في البيت الأبيض على اتفاق سلام بموجبه تقيم إسرائيل علاقات رسمية مع دولتين عربيتين، الإمارات العربية المتحدة والبحرين ، فيما يسميه ترامب "بزهرة خطته للسلام في الشرق الأوسط".

ووصفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الاتفاقية بـأنها تاريخية بحد ذاتها. وكانت آخر دولة عربية عقدت السلام مع إسرائيل هي الأردن عام 1994. وكانت مصر الأولى عام 1979.

