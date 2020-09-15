الارشيف / أهم الاخبار

شبانه في تلفزيون "اليوم السابع ":فايلر يُحمل المستبعدين مسئولية ضياع التتويج بالدوري أمام الاتحاد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون " اليوم السابع " أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي دخل في حالة غضب هيستيرية قبل وبعد مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت أمس وانتهت بالتعادل السلبي، ليتأجل تتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري بشكل رسمي، و أبدي فايلر اندهاشه من مراسم الاحتفالات التي أخذت من اللاعبين وجهاز الكرة وقت طويل قبل المباراة رغم أن البطولة لم يتم حسمها بشكل رسمي وتتمثل هذه الأمور في تيشترتات الاحتفالات والحلوي بالإضافة لقدوم المستبعدين من القائمة لبرج العرب للاحتفال بعد المباراة، مما اثر علي تركيز اللاعبين خلال المباراة بالسلب.

لمتابعة لايف شبانه

 

Advertisements

تابع محمد شبانه في برنامج مع شبانه أن فايلروجه  اللوم للاعبين المستبعدين مؤكدا ان لهم دور كبير بشكل سلبي في عدم حسم البطولة خلال مواجهة زعيم الثغر بخلاف بالطبع لومه الفني للاعبين الاساسيين الذين لم يلتزموا بتعليماته الفنية على حد قوله.

أضاف محمد شبانه في تلفزيون اليوم السابع ، أنه في الوقت الذي تأكد فيه إصابة الثلاثي ديفيد سيزا وعلي لطفي وياسر ابراهيم بالكورونا، أثار  الرعب داخل الفريق خاصة وان الفريق عسكر في برج العرب لمدة اسبوع في تواجدهم ،خاصة ديفيد سيزا الذي تعامل مع جميع لاعبي الفريق واعضاء الجهاز الفني والاداري خلال هذه الفترة في الوقت الذي سيجري الفريق مسحة للاطمئنان علي الجميع قبل مواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل في بطولة الدوري العام.

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شبانه في تلفزيون "اليوم السابع ":فايلر يُحمل المستبعدين مسئولية ضياع التتويج بالدوري أمام الاتحاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا