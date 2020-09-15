شبانه في تلفزيون "اليوم السابع ":فايلر يُحمل المستبعدين مسئولية ضياع التتويج بالدوري أمام الاتحاد

كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون " اليوم السابع " أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي دخل في حالة غضب هيستيرية قبل وبعد مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت أمس وانتهت بالتعادل السلبي، ليتأجل تتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري بشكل رسمي، و أبدي فايلر اندهاشه من مراسم الاحتفالات التي أخذت من اللاعبين وجهاز الكرة وقت طويل قبل المباراة رغم أن البطولة لم يتم حسمها بشكل رسمي وتتمثل هذه الأمور في تيشترتات الاحتفالات والحلوي بالإضافة لقدوم المستبعدين من القائمة لبرج العرب للاحتفال بعد المباراة، مما اثر علي تركيز اللاعبين خلال المباراة بالسلب.

لمتابعة لايف شبانه

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تابع محمد شبانه في برنامج مع شبانه أن فايلروجه اللوم للاعبين المستبعدين مؤكدا ان لهم دور كبير بشكل سلبي في عدم حسم البطولة خلال مواجهة زعيم الثغر بخلاف بالطبع لومه الفني للاعبين الاساسيين الذين لم يلتزموا بتعليماته الفنية على حد قوله.

أضاف محمد شبانه في تلفزيون اليوم السابع ، أنه في الوقت الذي تأكد فيه إصابة الثلاثي ديفيد سيزا وعلي لطفي وياسر ابراهيم بالكورونا، أثار الرعب داخل الفريق خاصة وان الفريق عسكر في برج العرب لمدة اسبوع في تواجدهم ،خاصة ديفيد سيزا الذي تعامل مع جميع لاعبي الفريق واعضاء الجهاز الفني والاداري خلال هذه الفترة في الوقت الذي سيجري الفريق مسحة كورونا للاطمئنان علي الجميع قبل مواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل في بطولة الدوري العام.



