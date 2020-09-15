أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، مقتل خليفة داعش الجديد في ليبيا، "أبو عبدالله" والقبض على زوجته، جاء ذلك نقلا عن وسائل إعلام ليبية.
وأمس، أعلن الإعلام الحربي في ليبيا مقتل عنصرين من "داعش"، أحدهما يحمل الجنسية المصرية والآخر يحمل الجنسية الأسترالية.
وقال الرائد خليفة العبيدي أمر الإعلام الحربي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "الوحدات العسكرية بالكتيبة 116 مُشاة والكتيبة 160 مُشاة قامت بحسم معركة حي عبد الكافي في مدينة سبها والقضاء بالكامل على الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم داعش، بعدما استمرت المعركة لأكثر من ستة ساعات".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الجيش الوطنى الليبى يعلن مقتل خليفة داعش فى ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.