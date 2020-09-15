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الجيش الوطنى الليبى يعلن مقتل خليفة داعش فى ليبيا

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أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، مقتل خليفة داعش الجديد في ليبيا، "أبو عبدالله" والقبض على زوجته، جاء ذلك نقلا عن وسائل إعلام ليبية.

وأمس، أعلن الإعلام الحربي في ليبيا مقتل عنصرين من "داعش"، أحدهما يحمل الجنسية المصرية والآخر يحمل الجنسية الأسترالية.

وقال الرائد خليفة العبيدي أمر الإعلام الحربي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "الوحدات العسكرية بالكتيبة 116 مُشاة والكتيبة 160 مُشاة قامت بحسم معركة حي عبد الكافي في مدينة سبها والقضاء بالكامل على الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم داعش، بعدما استمرت المعركة لأكثر من ستة ساعات".

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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