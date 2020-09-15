نيابة كفر الشيخ تحقق فى اتهام رجل لزوجته بالزنا بعد مشاهدتها فى مقاطع جنسية

تجرى نيابة بندر كفر الشيخ، تحقيقاتها بإشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، لاتهام زوج لزوجته بالزنا، لاكتشافه ذلك فى مقاطع فيديو وصور إباحية تظهر فيها بممارسة الرذيلة، والأعمال المنافية للآداب مع أحد الأشخاص، تم تصويرها فى إحدى الدول.

وكان المستشار ياسر الرفاعي، المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أمر بفتح تحقيق حول اتهامات الزوج لزوجته، وسؤاله فى محضر رسمى، تم تحريره فى قسم أول شرطة كفر الشيخ، حمل رقم 3826 لسنة 2020، إدارى قسم أول شرطة كفر الشيخ.

وبسؤال الزوج "م.ع"، بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، فى أقواله بالمحضر ذكر أنه تزوج من المشكو فى حقها عام 2011، وأنجب منها طفلتين، ونظرًا لظروف المعيشة الصعبة أقنعته بسفرها إلى الخارج إلى إحدى الدول، للعمل فى مصنع ملابس فى عام 2017، وأصبحت تسافر 5 أشهر وتحصل على إجازة شهرين.

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وأوضح الزوج أنه فى شهر نوفمبر 2019، تلقى على هاتفه عبر تطبيق الواتس آب صورًا عارية لزوجته، وحررت المحضر رقم 12776 لسنة 2019 إدارى مركز شرطة كفر الشيخ، بعد تقديم بلاغ رسمى فى مباحث الإنترنت، وبعد تدخل العقلاء بعدما أوضحت أنها كانت على هاتفها عقب سرقته منها من إحدى زميلاتها فى العمل، تم "فبركة اللقطات" عندها احتوى الزوج المشكلة، وبعد عودة الهدوء بينهما أبلغته زوجته بأن فترة إقامتها قاربت على الانتهاء، ويتطلب الأمر التوجه إلى هناك لتجديد الإقامة، وللحصول على مستحقاتها، وبعد موافقته رافقها فى السفر إلى هناك، ومكث معها قرابة 30 يومًا، وخلال تلك الفترة راقب عملها فى مصنع الملابس، والعقارات ولم يظهر عليها شيئًا فعاد إلى كفر الشيخ.

وقال الزوج، إنه فى نهاية شهر رمضان الماضى، وعقب حصولها على إجازة تلقى على هاتفه عبر تطبيق واتس آب من رقم غريب بنطاق دولة بالخارج، محادثات نصية بينها وأحد الأشخاص، وتحتوى على العبارات الجنسية، بجانب 73 مقطعًا لفيديوهات إباحية تظهر فيها وبصوتها مع نفس الشخص، و135 مكالمة صوتية، و49 محادثة، تثبت إقامتها علاقة غير شرعية مع من أبناء المركز القيمين به بمحافظة كفر الشيخ، والمقيمين هناك فى تلك الدولة.

وأضاف أن نفس الرسائل تلقاها شقيقه على هاتفه عبر تطبيق واتس آب، وبعدها توجه للمنزل لمواجهتها، فادعت أنها مفبركة وأنكرتها، وأطلقت الصراخات، ولم يتمالك هو أعصابه رغبة فى قتلها انتقامًا لشرفه، فتدخل الجيران فى الوقت المناسب، وفرت هاربة مع طفلتيهما، فيما اكتشف بعد هروبها وجود مقاطع فيديو، وصور إباحية، على مواقع الإنترنت، وبناء عليه حرر المحضر رقم 8 أحوال بتاريخ 1 سبتمبر 2020 فى مباحث الإنترنت فى طنطا، وتحرر المحضر رقم 3826 لسنة 2020، إدارى قسم أول شرطة كفر الشيخ، وبدأت النيابة التحقيقات فى القضية .

