مستشار الرئيس للصحة يعلق على التشكيك فى أعداد إصابات كورونا: الأرقام حقيقية 100%

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه ليس هناك داعٍ بالتشكيك فى أعداد الإصابة الخاصة بفيروس كورونا والتى تعلنها مصر، مؤكدا أنها أرقام حقيقية 100%، وأن ما يعلن هى الحالات التى رصدت من قبل وزارة الصحة المصرية، قائلا "الوزارة هتتكسف من إيه".

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال مداخله هاتفية، اليوم الثلاثاء، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية الحدث اليوم، الذى يقدمه الإعلامى سيد على، أنه لا يوجد أى سبب حاليا للقول بأننا دخلنا الموجة الثانية، ولكن يجب علينا جميعا الترصد والحرص لعدم الإصابة، مشيرا إلى أن الارتفاع الذى تشهده مصر حاليا من عدد الإصابات ليست نتيجة يوم واحد، ولكنها نتيجة تراكمية.

Advertisements

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، أنه حتى الآن يتم رصد ما لا يقل عن 100 حالة، وهذه ما تم رصده من خلال معامل وزارة الصحة، وأن عدد الحالات الآن بالمستشفيات ما بين 30 إلى 40%، وكل هذه الحالات تعد امتداد للحالات الموجودة والتي تسمى بالموجة الأولى.

وأشار إلى أن ما يرصد اليوم من إصابات سواء كانت حالات إيجابية أو حالات فى الرعاية المركزة تعد حالات تراكمية، ولا يؤثر على المنحنى المنخفض الذى تمر به مصر حاليا، لافتا إلى أن هناك بلادا ما زال بها الأعداد ضخمة، منها أمريكا والبرازيل والهند، وأن الصين هي الدولة الوحيدة التى اختفت بها الإصابة وأصبحت الإصابة قادمة من الخارج فقط.