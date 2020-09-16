عماد النحاس يتحدث عن التعادل المرضى مع الاسماعيلى وهدايا الثلاثة الكبار

أعرب عماد النحاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى لمقاولون العرب، عن التعادل الإيجابى الذى حققه فريقه أمام النادى الاسماعيلى بهدف لمثله خلال المباراة التى أقيمت على استاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام، وقال النحاس فى تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت: أتمنى التوفيق للاسماعيلي يمر بظروف صعبة، المباراة بدأت بحماس ولكن الاسماعيلي دخل اللقاء بشكل أفضل من فريقي، ومع ذلك تمكنا من العودة، أهدرنا عدة فرص والشوط الثانى كان سجال وأهدرنا فرصة محققة عن طريق كريم والتعادل مرضي للحفاظ على مركزنا ونريد أن نحسم تواجدنا داخل المربع مبكراً.

وعن المنافسة على مركز متقدم داخل المربع الذهبى قال النحاس: قد تأتي لنا هدايا لنتقدم داخل المربع ولكن المنافسة صعبة مع الأهلى والزمالك وبيراميدز، لم نبتعد عن المنافسة وهذا أمر جيد وأشكر اللاعبين على المجهود الذى قدموه، ولدينا مجموعة كبيرة ومحترمة من اللاعبين.

وانتهت مباراة المقاولون والاسماعيلى بالتعادل الإيجابي 1 / 1 في اللقاء الذى أقيم بإستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الـ27 للدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد المقاولون للنقطة الـ48 في المركز الثالث للدوري ، كما يرتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 31 في المركز العاشر بجدول الدوري .

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تقدم الإسماعيلي في الدقيقة 7 عن طريق محمد سمير و لكن ينجح المقاولون في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 42 عن طريق أحمد الشيمي .

بدأ فريق المقاولون بقيادة عمادة النحاس بتشكيل مكون من : فى حراسة المرمى محمود أبو السعود، أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمد سمير، كريم مصطفى، حسن الشامى، محمد مجلى، أحمد الشيمى، معروف يوسف، لويس إدوارد، سيف الجزيرى.



