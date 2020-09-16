فضيحة جديدة لـ"الجزيرة".. القناة القطرية تسرق فيديو اليوم السابع عن "الست روحية".. القناة المعادية لمصر حولت القصة الإنسانية لكف...

سقطة مهنية كبرى وقعت فيها صفحة "الجزيرة - مصر" التابعة لشبكة الجزيرة القطرية، بعدما سطت على التقرير الإنساني المصور الذى نشرته اليوم السابع الجمعة الماضية تحت عنوان ""الست روحية" سيدة بـ100 راجل.. أفنت حياتها لخدمة أبنائها الثلاثة من ذوى الاحتياجات الخاصة".









وأذاعت صفحة "الجزيرة - مصر" مساء اليوم الثلاثاء نفس التقرير بعدما أزالت لوجو "اليوم السابع" ووضعت لوجو "الجزيرة مصر" بعدما حقق التقرير الذى نشرنه منذ 6 أيام صدى واسع على شبكات التواصل الاجتماعى، ولقى قبول كبير ودعم للسيدة التي ضحت من أجل أبنائها.









"اليوم السابع" نشر الجمعة الماضية التقرير تحت عنوان " "الست روحية" سيدة بـ100 راجل.. أفنت حياتها لخدمة أبنائها الثلاثة من ذوى الاحتياجات الخاصة.. وتؤكد: دا نصيبى وإرادة الله.. وربنا كافأنى بابنى الرابع فأصبح مهندسا.. وحلم حياتى زيارة بيت الله"، حيث أظهر التقرير قصة كفاح جديدة لأم أفنت حياتها كلها من أجل خدمة 3 من أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة أكبرهم 40 عاما الآن وأصغرهم 27 عاما، وهى الست روحية محروس، بصبرها طيلة تلك السنوات الماضية وحيدة علي مصاعب الحياة بعد أن تركها زوجها لتكون الأم والأب لأسرة غير عادية.

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مساء اليوم، سرقت صفحة "الجزيرة – مصر" تقرير اليوم السابع وأزالت لوجو الموقع الالكترونى، وقامت بوضع عدد من العناوين الغير مهنية على التقرير لإيهام المشاهد أن التقرير من إعداد الجزيرة، ورغم أن اليوم السابع نشر التقرير منذ 6 أيام إلا أن صفحة "الجزيرة – مصر" قامت بعمل "تكبير على أجزاء معينة من الفيديو" واقتصت أجزاء معنية منه لتسطو على القصة الإنسانية التي حققت نجاح واسع وصد كبير بعد نشرها في اليوم السابع منذ 6 أيام.





سرقة "الجزيرة- مصر" كشفت عن سقطة مهنية كبرى وهو سعى الصفحة القطرية لاستغلال القصص الإنسانية التي ينفرد بها اليوم السابع، وتلقى صدى واسع واستجابات كبرى، في تحقيق مشاهدات للصفحة القطرية، واستغلال القصص الإنسانية لتشويه صورة مصر بعد ما تقوم باقتصاص "أجزاء معينة" ووضع عناوين عليها في إطار تغطيتها المشبوهة وغير المهنية ضد الدولة المصرية.



