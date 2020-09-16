مرتضي منصور يحمل اتحاد الكرة مسئولية رحيل كارتيرون عن الزمالك

تعجب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك من توقيت رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون خاصة أن الفريق الأبيض مقبل على مباراتين مهمتين في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فضلا عن باقى لقاءات مسابقة الدوري، وقال مرتضى منصور خلال فيديو بثته قناة الزمالك عبر برنامج زملكاوي إن كارتيرون أبلغ أمير مرتضى المشرف على الكرة بالأمس إنه يريد الرحيل عن الزمالك وسيدفع الشرط الجزائى الذى ينص عليه عقده مع النادى الأبيض معلا رحيله بسبب حزنه من ضغط المباريات. Advertisements أضاف رئيس الزمالك:" القصة ليست في الشرط جزائى ولكن ما حدث غريب وغير مبرر والرحيل في هذا التوقيت يوحى بأشياء غير منضبطة وأعتبر ذلك مهزلة غير مسبوقة لأن فيه مباراتين مهمتين في دوري أبطال أفريقيا" ، وتابع :"رحيل كارتيرون كان بسبب عمرو الجنانينى لأن المدرب غير معتاد على هذا الضغط في المباريات ولكن هذا لن يعطيه الحق في الرحيل عن القلعة البيضاء في هذا التوقيت وكنت أتوقع رحيله". وشبه رئيس الزمالك رحيل كارتيرون بالمركب قائلا:" كارتيرون قفز من مركب ماشية مش بتغرق للأسف".



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