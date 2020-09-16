أحمد كشرى بعد رحيل كارتيرون " مبحبش ألاعب فريق مدربه اتغير"

أوضح أحمد كشري المدير الفني لأسوان أنه لم يكن يحب مواجهة الزمالك بعد تغيير مدربه عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، والتى من المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 28،و قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: "لا أحب مواجهة فريق يتغير مدربه لأن الروح النفسية بتكون عالية ودوافعه بتتغير وبتكون قوية والمباراة هتبقى صعبة، ومكنتش اتمنى ان الزمالك يغير جهازه الفني لان الخطة هتتغير وكنت مذاكر طريقة لعب كارتيرون كويس".
أكمل: "اللي خلانا نلعب مباراة هجومية امام الاهلي يخلينا مستعدين للعب مباراة قوية امام الزمالك واحنا عندنا توازن وثقة في كل اللاعبين، مضيفا: "اتطلع للوصول إلى النقطة 37 او 38 لبقاء اسوان في الدوري الممتاز".
ورحل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عن قيادة الفريق بشكل مفاجئ بعدما قام بفسخ عقده مع الأبيض والاتفاق على دفع قيمة الشرط الجزائى للقلعة البيضاء، وهى عبارة عن تسديد ربع مليون دولار لإدارة قلعة ميت عقبة فى جلسة فسخ تعاقده، وجاء ذلك قبل أيام من مباراة الفريق المنتظرة أمام أسوان، والمقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما أقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم
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