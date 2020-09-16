يعمل رجال المعمل الكيماوى على فحص مواد مخدرة تم ضبطها بحوزة عاطلين فى الجيزة؛ لكتابة تقرير واف عنها وتسليمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال التحقيقات حول الواقعة.
اعترف عاطلان تم القبض عليهما وبحوزتهما 600 جرام من مخدر الحشيش فى الجيزة، بأنهما اعتادا الاتجار بالمواد المخدرة، طمعا فى تحقيق أرباح مادية طائلة، خاصة من ترويج مخدر الحشيش، الذى يخزناه بمسكن أحدهما لحين التواصل مع عملائهما، وقالا إنهما يحصلان على المواد المخدرة من عاطل، كشفا عن هويته لرجال المباحث، كما اعترف أحدهما بحيازته سلاحا أبيض، لاستخدامه فى الدفاع عن نفسه، كما أن المبلغ المال المضبوط بحوزتهما، من حصيلة ترويج مخدر الحشيش.
واستنادا لاعترافات المتهمان، وتحريات رجال المباحث بشأن القبض عليهما وبحوزتهما المضبوطات، تم إحالتهما إلى النيابة التى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
وسقط المتهمان فى قبضة ضباط مكافحة المخدرات، بعد أن توصلت التحريات إلى اتجارهما بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، وبإعداد عدة أكمنة لهما، أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبحوزتهما 600 جرام من مخدر الحشيش، ومطواة، و6 هواتف محمولة، ومبلغ مالى، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المعمل الكيماوى يفحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطلين فى الجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.