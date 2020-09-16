الارشيف / أهم الاخبار

المعمل الكيماوى يفحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطلين فى الجيزة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يعمل رجال المعمل الكيماوى على فحص مواد مخدرة تم ضبطها بحوزة عاطلين فى الجيزة؛ لكتابة تقرير واف عنها وتسليمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال التحقيقات حول الواقعة.

اعترف عاطلان تم القبض عليهما وبحوزتهما 600 جرام من مخدر الحشيش فى الجيزة، بأنهما اعتادا الاتجار بالمواد المخدرة، طمعا فى تحقيق أرباح مادية طائلة، خاصة من ترويج مخدر الحشيش، الذى يخزناه بمسكن أحدهما لحين التواصل مع عملائهما، وقالا إنهما يحصلان على المواد المخدرة من عاطل، كشفا عن هويته لرجال المباحث، كما اعترف أحدهما بحيازته سلاحا أبيض، لاستخدامه فى الدفاع عن نفسه، كما أن المبلغ المال المضبوط بحوزتهما، من حصيلة ترويج مخدر الحشيش.

واستنادا لاعترافات المتهمان، وتحريات رجال المباحث بشأن القبض عليهما وبحوزتهما المضبوطات، تم إحالتهما إلى النيابة التى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وسقط المتهمان فى قبضة ضباط مكافحة المخدرات، بعد أن توصلت التحريات إلى اتجارهما بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، وبإعداد عدة أكمنة لهما، أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبحوزتهما 600 جرام من مخدر الحشيش، ومطواة، و6 هواتف محمولة، ومبلغ مالى، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المعمل الكيماوى يفحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطلين فى الجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements