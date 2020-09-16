المعمل الكيماوى يفحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطلين فى الجيزة

يعمل رجال المعمل الكيماوى على فحص مواد مخدرة تم ضبطها بحوزة عاطلين فى الجيزة؛ لكتابة تقرير واف عنها وتسليمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال التحقيقات حول الواقعة.

اعترف عاطلان تم القبض عليهما وبحوزتهما 600 جرام من مخدر الحشيش فى الجيزة، بأنهما اعتادا الاتجار بالمواد المخدرة، طمعا فى تحقيق أرباح مادية طائلة، خاصة من ترويج مخدر الحشيش، الذى يخزناه بمسكن أحدهما لحين التواصل مع عملائهما، وقالا إنهما يحصلان على المواد المخدرة من عاطل، كشفا عن هويته لرجال المباحث، كما اعترف أحدهما بحيازته سلاحا أبيض، لاستخدامه فى الدفاع عن نفسه، كما أن المبلغ المال المضبوط بحوزتهما، من حصيلة ترويج مخدر الحشيش.

واستنادا لاعترافات المتهمان، وتحريات رجال المباحث بشأن القبض عليهما وبحوزتهما المضبوطات، تم إحالتهما إلى النيابة التى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وسقط المتهمان فى قبضة ضباط مكافحة المخدرات، بعد أن توصلت التحريات إلى اتجارهما بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، وبإعداد عدة أكمنة لهما، أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبحوزتهما 600 جرام من مخدر الحشيش، ومطواة، و6 هواتف محمولة، ومبلغ مالى، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

