جمال الغندور: احنا لسه سنة أولى فار والتسلل هيكون قريب بـ"زمارة"

أكد جمال الغندور، الحكم الدولى السابق، أن تقنية الفار ما زالت حديثة على الكرة المصرية وتحتاج إلى الكثير من التدريب، ولن تنهى الأخطاء التحكيمية فى الوقت الحالى، وقال الغندور فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "ملعب أون تايم" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر: احنا لسه سنة أولى فار، وعمره ما هيحل المشاكل فى هذا الوقت بشكل كامل، وقريباً هناك تجربة جديدة "الحكم الروبوت"، للقيام بدور الحكم المساعد، وفى حالة التسلل سيكون هناك "زمارة" وليست راية.

أضاف الغندور: "أخطاء حكام الساحة أكثر من حكم الفيديو، ومع ذلك فتقنية الفيديو تحتاج إلى تدريب بشكل كامل، وإدارة الفار ليس لها علاقة بلجنة الحكام، ولا بد من تحديد إدارة خاصة بالفار بعيداً عن الحكام، وهناك 54 حكماً يملكون رخصة الفار فى مصر".

وفى وقت سابق، أكد جمال الغندور أن هناك 3 أضلاع رئيسية فى تطبيق تقنية الفيديو "VAR" خلال مباريات الدورى المصرى، وقال الغندور :"تقنية الفـار لا يجب الاقتصار عليها فى الحكام فقط، وهى سبب الأزمة، وتقنية الفار مشروع متكامل، والحكام أحد الأضلاع، والشركة الناقلة (التليفزيون المصري) ضلع آخر، والضلع الثالث هو الشركة المشرفة على تلك التقنية".

وأضاف الغندور: "داخل غرفة الفار يكون هناك حكام تم تدريبهم بشكل جيد، وكذلك وسائل التواصل والربط بين جميع الأضلاع، وأى تقصير فى تلك الأدوار لا يكون هناك قرار صحيح من جانب الحكم". وتابع الحكم الدولى: لا يمكن أن يحصل الحكم على رخصة إلا بعد تدريبه بشكل جيد، ويحصل على موافقة مجلس الاتحاد الدولى لكرة القدم "إيفاب". Advertisements وأضاف الغندور: "بدأنا تطبيق تقنية الفيديو والعالم كله كان هناك توقف بسبب الكورونا، وكان من الصعب أن يتم إقامة تدريبات للحكام وسط تلك الأجواء، حصلنا على الرخصة لتطبيق تقنية الفيديو، والأخطاء ستظل موجودة". وتابع: "ليس هناك حدود فى الوقت من أجل تطبيق تقنية الفار، كلما كان ذلك لتطبيق العدالة، ولكن كل ما زادت المدة لم يكن في مصلحة الفار، لذلك يتم العمل على تطوير وتلاشي إضاعة وقت طويل في الحالات، من جانب المسئولين عن تلك التقنية". وأضاف الغندور: "لا بد أن يتم تحميل أي طرف خطأ، وإلقاء المسئولية على الشركة الناقلة أو الشركة المشرف على تقنية الفار، ولكن نحن في البداية، بروتوكول الفار لا يسمح بانتقاد الأضلاع الآخرى القائمة على تطبيق تقنية الفيديو". وأكد: "الحد الأدني حاليا هو 6 كاميرات لتصوير المباريات، وهو متوافر حاليا، لكن هناك بعض الحالات تحتاج إلى زاويا عديدة لمشاهدة الحالة، وفي حالة وجود أي أزمة في تطبيق تقنية الفار قبل المباريات، البروتوكول يقول أن المباراة تلعب بدون التقنية".



