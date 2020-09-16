هبة مجدى تغازل زوجها محمد محسن بـ"تيشيرت" برشلونة: "بحبك"

ظهرت النجمة هبة مجدى، مرتدية تيشيرت برشلونة الإسبانى مع زوجها الفنان محمد محسن، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام، صورتين لها مع زوجها خلال وجودهما فى السيارة وصحبتها بتعليق: "بحبك".

من ناحية أخرى، رشحت الجهة المنتجة لمسلسل محمد رجب الجديد "ضربة معلم" الفنانة هبة مجدى، لتقوم بدور البطولة النسائية أمام رجب، بعد نجاحهما سوياً فى مسلسل "الأخ الكبير"، ولم تتعاقد هبة رسمياً على العمل حتى الآن، حيث وافقت على المشاركة فى المسلسل بشكل مبدئى، ومقرر أن يتم التعاقد معها خلال الفترة المقبلة، كما يجرى المخرج إسماعيل فاروق ترشيح باقى الأبطال لانضمامهم فى العمل وإبرام التعاقد معهم فى فترة وجيزة استعداداً لانطلاق التصوير.

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وسلم المؤلف أحمد عبد الفتاح أول 10 حلقات من مسلسل "ضربة معلم" للجهة المنتجة وهى سينرجى، والمسلسل من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، حيث يتعاون فيه للمرة الثانية على التوالى مع مؤلف ومخرج مسلسله الأخير "الأخ الكبير" الذى تم عرضه مطلع هذا العام وهما الكاتب أحمد عبد الفتاح والمخرج إسماعيل فاروق وكذلك شركة شركة سينرجى.





وحقق الثلاثي محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح نجاحًا كبيرًا فى مسلسل "الأخ الكبير" الذي شارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد وإيهاب فهمى.

وكان آخر ظهور للفنانة هبة مجدى فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل " فرصة ثانية" للنجمة ياسمين صبرى، وهومعالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولتهكل من الفنان أحمد مجدى، أيتن عامر، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمدالشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.

