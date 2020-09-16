طارق السيد يصف رحيل كارتيرون عن الزمالك فى هذا التوقيت بـ"الخيانة"

يرى طارق السيد، نجم الزمالك السابق، أن رحيل الفرنسي كارتيرون المدير الفني السابق عن الزمالك خيانة، مشيرا إلى أن كارتيرون حقق بطولات مع الزمالك وكان يسير بشكل جيد جدا وداخل على أفريقيا ومع ذلك رحل، وقال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: "كارتيرون رحل في وقت صعب جدا على الزمالك ووضع الإدارة تحت ضغط كبير، متابعا: "الزمالك مليان بالنجوم ولكن فكرة الإدارة الفنية وأى مدرب أجنبي جديد يأتي يحتاج وقت طويل للتأقلم مع اللاعبين ومعرفة إمكانياتهم".

أوضح: "رحيل كاريرون سيكون صعبا على الزمالك في أفريقيا، خصوصا أنه كان عنده استقرار فني، مضيفا: "اللاعبون الموجودون أسماء كبيرة وتقدر تتحكم في الموضوع ولكن التوقيت اللي مشى فيه صعب"، واختتم: "الزمالك زي ما عمل اسم كارتيرون يقدر يعمل غيره ومع أي مدرب آخر".

على صعيد متصل، قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إنه مصدوم من فسخ باتريس كارتيرون عقده مع الفريق الأبيض مؤكدا أن ناديه كبير ولن يقف على لاعب أو مدرب مهما كان إسمه أو تاريخه، وأضاف خلال فيديو بثته قناة الزمالك: "مصدوم وحزين من رحيل كارتيرون وكنا نأمل استمراراه لنهاية بطولة أفريقيا، خاصة أنه لم يتدخل أحد في عمله لكن في النهاية الزمالك قطر وماشي لن يقف على أحد".

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تابع رئيس الزمالك: "نحن على استعداد أن نمنح كارتيرون نفس القيمة التي يتقاضاها من أي نادى أخر سيرحل له وهذا يؤكد أننا لن نخلى مسئوليتنا أمام جماهير الزمالك ولكننا جزء منهم واطمئن الجماهير أن القادم أفضل ونثق في لاعبي الفريق لأنهم الأفضل في مصر ، وواصل:" عندنا وفد سيسافر إلى أوروبا من أجل التعاقد مع مدير فنى أجنبي على أعلى مستوي وقررنا تعيين جهاز فنى مؤقت خلال الفترة الحالية ونملك لاعبين محترفين بياكلوا النجيلة لخوفهم على ناديهم كي يستكملو المسيرة ويفوزوا افريقيا ويلعبوا في كاس العالم للأندية". وأضاف رئيس الزمالك: "القصة ليست في الشرط الجزائى ولكن ما حدث غريب وغير مبرر والرحيل في هذا التوقيت يوحى بأشياء غير منضبطة وأعتبر ذلك مهزلة غير مسبوقة لأن فيه مباراتين مهمتين في دوري أبطال أفريقيا" ، وتابع :"رحيل كارتيرون كان بسبب عمرو الجنانينى لأن المدرب غير معتاد على هذا الضغط في المباريات ولكن هذا لن يعطيه الحق في الرحيل عن القلعة البيضاء في هذا التوقيت وكنت أتوقع رحيله".



