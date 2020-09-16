محافظة القاهرة تبدأ دهان العقارات بالمطرية وتنتهى من شارع الحرية.. صور

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بدأت أجهزة محافظة القاهرة دهان العقارات بشارع الحرية بحى المطرية، فى اتجاه مسطرد بمعرفة السكان تحت إشراف الحى المطرية وبالجهود الذاتية، يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على الشكل الحضارى والذوق العام لجميع المبانى بمدن وعواصم المحافظات.
وشهد حى المطرية شرق القاهرة أعمال تطوير عديدة، من بينها حل أزمة المرور به، وإنشاء محاور مرورية جديدة وتطويرعدة شوارع، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء سوق المسلة الجديد والذى استوعب المئات من الباعة الجائلين وباعة سوق الخميس.
وتحول المشهد بميدان المطرية بشكل كامل خاصة بعد إنشاء محور المطرية الجديد، بالإضافة إلى نقل المواقف العشوائية من ميدان المطرية، وإزالة سوق الخميس الذى كان يحيط بمستشفى المطرية ويغلق الشوارع المحيطة بها.
وأزالت محافظة القاهرة منطقة عرب الحصن 1 "عزبة الصفيح " بحي المطرية والتي تضم 93 عقار وعشة وحظيرة مواشي بإجمالي 69 أسرة تم نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع المحروسة المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات تمهيداً لإخلاء المنطقة البالغ مساحتها 10 أفدنة وإعادة تخطيطها فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطن.
دهان العقارات بالمطرية
دهان العقارات بالمطرية
دهان العقارات بالمطرية
دهان العقارات بالمطرية
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