مشاهد فسخ عقد كارتيرون فى الزمالك من البداية حتى النهاية

رحل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عن قيادة الفريق بشكل مفاجئ بعدما قام بفسخ عقده مع الأبيض والاتفاق على دفع قيمة الشرط الجزائى للقلعة البيضاء، وهى عبارة عن تسديد ربع مليون دولار لإدارة قلعة ميت عقبة فى جلسة فسخ تعاقده، وجاء ذلك قبل أيام من مباراة الفريق المنتظرة أمام أسوان، والمقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما أقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم، ويستعرض "اليوم السابع" القصة الكاملة لرحيل الفرنسى باتريس كارتيرون من الزمالك منذ المشهد الأول حتى النهاية..

المشهد الأول..جلسة مرتضى منصور مع كارتيرون

فى البداية عقد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، جلسة مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، عقب إعلانه رحيله عن الفريق، وشهدت الجلسة عدة أسئلة من المستشار مرتضى منصور للمدرب الفرنسى وطرح عليه السؤال الأول: "ما أسبابك للرحيل"، ليوضح المدرب الفرنسى إن لديه بعض الظروف ليقول له رئيس نادى الزمالك:"هل تعرضت للمضايقات من أحد فى النادي؟!"، ليرد عليه المدرب الفرنسى إنه ليس لديه أى أزمة فى الزمالك ولكن بعض الأمور النفسية والظروف الأسرية تجعله يرحل عن الزمالك ليقول له رئيس الزمالك: "لا.. إنت لديك عرض لذلك سترحل سأقوم بدفع لك قيمة العرض واستمر فى قيادة الفريق أو على الأقل حتى نهاية دورى أبطال إفريقيا".

المشهد الثانى.. كارتيرون يحصل على مهلة ساعة للتفكير

تبع هذا الحوار، منح رئيس نادى الزمالك مهلة للفرنسى باتريس كارتيرون من أجل التفكير فى عرضه له من أجل البقاء داخل قلعة ميت عقبة، ليرفض المدرب الفرنسى الاستمرار فى قيادة الزمالك، متمسكًا بفسخ تعاقده مع القلعة البيضاء، ودفع قيمة الشرط الجزائى.

المشهد الثالث.. كارتيرون يدفع ربع مليون دولار ويرحل

وفى الخطوة التالية قام كارتيرون بسداد قيمة الشرط الجزائى الذى قيمته 250 ألف دولار، ورحل عن قيادة الزمالك، حيث أوضح مسئولى قلعة ميت عقبة إن كارتيرون رحل لاتفاقه مع نادى أخر وقام بإنهاء كافة الاتفاقات قبل رحيله عن الأبيض وليس كما يشير إن لديه أى ظروف.

Advertisements

المشهد الرابع.. تشكيل جهاز مؤقت لقيادة الزمالك

بدء مجلس الزمالك فى التفكير سريعًا فى احتواء المشهد خاصة أن الفريق مقبل على مباريات هامة فى الفترة المقبلة، خاصة التحدى الإفريقى بعدما تأهل الفريق إلى دور نصف النهائى ببطولة دورى أبطال أفريقيا ليواجه نظيره الرجاء المغربى، حيث ستقام مباراة الذهاب فى المغرب يوم 18 من شهر أكتوبر المقبل، بينما ستقام مباراة الإياب باستاد برج العرب، بالإسكندرية، يوم 24 من الشهر نفسه.

لذا وضع مجلس إدارة نادى الزمالك، تصورًا مبدئيًا للجهاز الذى سيقود الفريق خلال المرحلة القادمة، بشكل مؤقت، بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون وجاء تشكيل الجهاز الفنى المؤقت للزمالك وفقًا للتصور مكون من: "طارق يحيى مدير فنى، مدحت عبد الهادى مدرب عام، ويعاون الثنائى كلا من أيمن وأمير عبد العزيز مع استمرار عمرو عبد السلام مدرب الحراس".

المشهد الخامس.. لجنة ثلاثية لإحضار بديل كارتيرون خلال أسبوع

وأخيرًا، تحرك مجلس إدارة الزمالك بشكل سريع، حيث قرر مرتضى منصور تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وثنائى مجلس الإدارة إسماعيل يوسف القائم بأعمال أمين الصندوق وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادى، من أجل التعاقد مع مدير فنى أجنبى ذو سيرة ذاتية مميزة لقيادة الزمالك بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون عن قيادة الفريق.



