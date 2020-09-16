تعرف على بدر بانون مدافع الرجاء القريب من تدعيم الأهلي

كشفت تقارير صحفية مغربية عن اقتراب الأهلي من حسم التعاقد مع بدر بانون مدافع وقائد فريق الرجاء البيضاوي المغربي بعدما كشفت تقارير مغربية أن الناديين أتما الاتفاق على الصفقة التي ستكون بمقابل مادي كبير وقالت صحيفة "هسبورت" المغربية إن العقد الذي يجمع بانون مع الأهلي لمدة ثلاث سنوات، سيحصل بموجبه الرجاء الرياضي على مليوني دولار فيما يحصل اللاعب على ما يقارب ثلاثة ملايين دولار مقسمة على سنوات العقد.

وسيكون بانون إضافة قوية لدفاع الأهلي حال انضمامه للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد خاصة وانه يمتلك خبرات كبيرة وفي قمة مستواه وهو في سن 27 عام حاليا حيث ولد اللاعب في 30 سبتمبر 1993 ويمتاز بالقوة الجسمانية ويصل طوله إلى 193 سم.

وتصل قيمته التسويقية إلى 1.1 مليون يورو وهو مدافع هداف سجل 6 أهداف في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، ولم ينضم لأي فريق خارج المغرب من قبل وسبق له الدفاع عن ألوان الرجاء ونهضة بركان

Advertisements

انضم للمنتخب المغربي منذ 2017 وشارك في 7 مباريات دولية وسجل هدف كما تواجد بقائمة أسود الأطلسي في كأس العالم 2018 مع المدرب هيرفي رينارد، ويرتدى القميص رقم 13 مع الرجاء و5 مع منتخب المغرب

يمتلك خبرة قارية وشارك في 7 مباريات بدوري الأبطال وسجل 3 أهداف كما لعب 24 مباراة في الكونفدرالية وسجل 3 أهداف أيضًا وتوج بالكونفدرالية في 2018 والسوبر الأفريقي أيضا، ومحليا توج بالدوري في 2013 والكأس مرتين 2012 و2017.



