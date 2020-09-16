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الإسماعيلى يغلق صفحة المقاولون العرب ويستعد لمواجهة إنبى بالدوري

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أغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو صفحة مباراة المقاولون العرب التى أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد الاسماعيلية فى الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، حيث يستعد الدراويش لمباراة انبى المقرر لها الثالثة عصر الاثنين المقبل على ستاد بتروسبورت فى الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة.

فى سياق أخر ، أكد حسني عبد ربه، قائد نادى الإسماعيلى السابق، أنه سيعقد جلسة مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث إنقاذ قلعة الدراويش بعد تراجع النتائج بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه لا يطالب بإقالة إبراهيم عثمان رئيس النادى ولكن نسعي لإنقاذ الإسماعيلى.

وأضاف حسني عبد ربه فى تصريحات تليفزيونية أن محمد حمص المدرب العام للفريق رحل عن الدراويش بسبب رغبته في ذلك وليس كما تردد حول طلب المدرب الجديد البرازيلي ريكاردو رحيله، مؤكداً: "حمص رحل بسبب عدم وجود دور له".


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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