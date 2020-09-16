السيسى يفتتح اليوم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وكذلك عدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات لوزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.



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