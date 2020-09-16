القصة الكاملة لفسخ عقد كارتيرون فى الزمالك.. رئيس النادى يتعجب من قرار الرحيل.. والمدرب الفرنسى: "مش هقدر أكمّل".. ومرتضى منصور:...

رحل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عن قيادة الفريق بشكل مفاجئ بعدما قام بفسخ عقده مع الأبيض والاتفاق على دفع قيمة الشرط الجزائى للقلعة البيضاء، وهى عبارة عن تسديد ربع مليون دولار لإدارة قلعة ميت عقبة فى جلسة فسخ تعاقده، وجاء ذلك قبل أيام من مباراة الفريق المنتظرة أمام أسوان، والمقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما أقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم.

وفور قرار الفسخ، تعجب مرتضى منصور من توقيت رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون خاصة أن الفريق الأبيض مقبل على مباراتين مهمتين في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فضلا عن باقى لقاءات مسابقة الدوري، وقال مرتضى منصور خلال فيديو بثته قناة الزمالك عبر برنامج زملكاوي إن كارتيرون أبلغ أمير مرتضى المشرف على الكرة بالأمس إنه يريد الرحيل عن الزمالك وسيدفع الشرط الجزائى الذى ينص عليه عقده مع النادى الأبيض معلا رحيله بسبب حزنه من ضغط المباريات.

أضاف رئيس الزمالك:" القصة ليست في الشرط جزائى ولكن ما حدث غريب وغير مبرر والرحيل في هذا التوقيت يوحى بأشياء غير منضبطة وأعتبر ذلك مهزلة غير مسبوقة لأن فيه مباراتين مهمتين في دوري أبطال أفريقيا" ، وتابع :"رحيل كارتيرون كان بسبب عمرو الجنانينى لأن المدرب غير معتاد على هذا الضغط في المباريات ولكن هذا لن يعطيه الحق في الرحيل عن القلعة البيضاء في هذا التوقيت وكنت أتوقع رحيله" ، وشبه رئيس الزمالك رحيل كارتيرون بالمركب قائلا:" كارتيرون قفز من مركب ماشية مش بتغرق للأسف".

فيما رد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لفريق للزمالك على المهلة التي منحها له مرتضى منصور منصور رئيس مجلس إدارة النادى الأبيض بشأن التراجع عن فسخ تعاقده مع الفريق الأبيض ، قائلاً: لا يمكن أن أستمر ، وقال كارتيرون خلال اجتماعه بمرتضى منصور من خلال الفيديو الذى بثه قناة الزمالك:" فكرت كثير ولكن مقتنع بالرحيل وأقدر حزن الجماهير ومجلس الإدارة".

وحول هذا الأمر، يستعرض "اليوم السابع" القصة الكاملة لرحيل الفرنسى باتريس كارتيرون من الزمالك منذ المشهد الأول حتى النهاية كالتالى:..

المشهد الأول.. جلسة مرتضى منصور مع كارتيرون

فى البداية عقد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، جلسة مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، عقب إعلانه رحيله عن الفريق، وشهدت الجلسة عدة أسئلة من المستشار مرتضى منصور للمدرب الفرنسى وطرح عليه السؤال الأول: "ما أسبابك للرحيل"، ليوضح المدرب الفرنسى إن لديه بعض الظروف ليقول له رئيس نادى الزمالك:"هل تعرضت للمضايقات من أحد فى النادي؟!"، ليرد عليه المدرب الفرنسى إنه ليس لديه أى أزمة فى الزمالك ولكن بعض الأمور النفسية والظروف الأسرية تجعله يرحل عن الزمالك ليقول له رئيس الزمالك: "لا.. إنت لديك عرض لذلك سترحل سأقوم بدفع لك قيمة العرض واستمر فى قيادة الفريق أو على الأقل حتى نهاية دورى أبطال إفريقيا".

المشهد الثانى.. كارتيرون يحصل على مهلة ساعة للتفكير

تبع هذا الحوار، منح رئيس نادى الزمالك مهلة للفرنسى باتريس كارتيرون من أجل التفكير فى عرضه له من أجل البقاء داخل قلعة ميت عقبة، ليرفض المدرب الفرنسى الاستمرار فى قيادة الزمالك، متمسكًا بفسخ تعاقده مع القلعة البيضاء، ودفع قيمة الشرط الجزائى.

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المشهد الثالث.. تشكيل جهاز مؤقت لقيادة الزمالك

بدء مجلس الزمالك فى التفكير سريعًا فى احتواء المشهد خاصة أن الفريق مقبل على مباريات هامة فى الفترة المقبلة، خاصة التحدى الإفريقى بعدما تأهل الفريق إلى دور نصف النهائى ببطولة دورى أبطال أفريقيا ليواجه نظيره الرجاء المغربى، حيث ستقام مباراة الذهاب فى المغرب يوم 18 من شهر أكتوبر المقبل، بينما ستقام مباراة الإياب باستاد برج العرب، بالإسكندرية، يوم 24 من الشهر نفسه.

لذا وضع مجلس إدارة نادى الزمالك، تصورًا مبدئيًا للجهاز الذى سيقود الفريق خلال المرحلة القادمة، بشكل مؤقت، بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون وجاء تشكيل الجهاز الفنى المؤقت للزمالك وفقًا للتصور مكون من: "طارق يحيى مدير فنى، مدحت عبد الهادى مدرب عام، ويعاون الثنائى كلا من أيمن وأمير عبد العزيز مع استمرار عمرو عبد السلام مدرب الحراس".

المشهد الرابع.. لجنة ثلاثية لإحضار بديل كارتيرون خلال أسبوع

وأخيرًا، تحرك مجلس إدارة الزمالك بشكل سريع، حيث قرر مرتضى منصور تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وثنائى مجلس الإدارة إسماعيل يوسف القائم بأعمال أمين الصندوق وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادى، من أجل التعاقد مع مدير فنى أجنبى ذو سيرة ذاتية مميزة لقيادة الزمالك بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون عن قيادة الفريق.

فيما أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه مصدوم من فسخ الفرنسي باتريس كارتيرون عقده مع الفريق الأبيض مؤكدا أن ناديه كبير ولن يقف على لاعب أو مدرب مهما كان اسمه أو تاريخه ، وأضاف خلال فيديو بثته قناة الزمالك :" مصدوم وحزين من رحيل كارتيرون وكنا نأمل استمراراه لنهاية بطولة أفريقيا خاصة أنه لم يتدخل أحد في عمله لكن في النهاية الزمالك قطر وماشي لن يقف على أحد".

تابع رئيس الزمالك:" نحن على استعداد أن نمنح كارتيرون نفس القيمة التي يتقاضاها من أي نادى أخر سيرحل له وهذا يؤكد أننا لن نخلى مسئوليتنا أمام جماهير الزمالك ولكننا جزء منهم واطمئن الجماهير أن القادم أفضل ونثق في لاعبي الفريق لأنهم الأفضل في مصر ، وواصل:" عندنا وفد سيسافر إلى أوروبا من أجل التعاقد مع مدير فنى أجنبي على أعلى مستوي وقررنا تعيين جهاز فنى مؤقت خلال الفترة الحالية ونملك لاعبين محترفين بياكلوا النجيلة لخوفهم على ناديهم كي يستكملو المسيرة ويفوزوا افريقيا ويلعبوا في كاس العالم للأندية".

أضاف رئيس الزمالك:" القصة ليست في الشرط جزائى ولكن ما حدث غريب وغير مبرر والرحيل في هذا التوقيت يوحى بأشياء غير منضبطة وأعتبر ذلك مهزلة غير مسبوقة لأن فيه مباراتين مهمتين في دوري أبطال أفريقيا" ، وتابع :"رحيل كارتيرون كان بسبب عمرو الجنانينى لأن المدرب غير معتاد على هذا الضغط في المباريات ولكن هذا لن يعطيه الحق في الرحيل عن القلعة البيضاء في هذا التوقيت وكنت أتوقع رحيله".

وشبه رئيس الزمالك رحيل كارتيرون بالمركب قائلا:" كارتيرون قفز من مركب ماشية مش بتغرق للأسف".

