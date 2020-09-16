حتى لاننسى جرائم الإخوان فى حق الشعب.. أبرز أعمال الإرهابية × أرقام "إنفوجراف"

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جرائم عدة وأعمال تخريبية قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية منذ 30 يونيو 2013 وحتى وقتنا هذا، والسبب أن الشعب لفظهم وقرر الخروج عليهم وعزلهم عن سدة الحكم، فقرروا إشاعة الفوضى وتهريب وتدمير هذا البلد.
فى الإنفوجراف التالى نستعرض أبرز تلك الأعمال التى نفذتها الجماعة الإرهابية للنيل من استقرار هذا البلد..
يوليو 2013
استخدموا الأسلحة البيضاء
لمواجهة قوات الأمن لمنع فض اعتصام رابعة
عنف منطقة بين السرايات أسفر عن 23 قتيلا وإصابة 220 آخرين
أحداث المنيل وسيدى جابر
ومصرع 6 أشخاص وإصابة 30 آخرين
اشتباكات مسجد القائد إبراهيم ومقتل 5 وإصابة 72.
أغسطس 2013
محاصرة مسجد الفتح
تعطيل خطوط مترو الانفاق
لإحداث شلل مرورى
سبتمبر 2013
محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد ابراهيم.
ديسمبر 2013
تفجير مديرية أمن الدقهلية.
يوليو 2014
مذبحة الفرافرة واستشهاد 28 ضابطًا
ومجنداً وإصابة 3 آخرين
يناير 2015
هدد الإخوان السفارات بمغادرة البلاد لتنفيذ العقاب الثورى ضد الدولة
يونيو 2015
اغتيل النائب العام هشام بركات بتفجير إرهابى .
ديسمبر 2016
انفجار في الكنيسة البطرسية ومقتل 29 شخصًا وإصابة 49 آخرين من النساء والأطفال .
فبراير 2017
مقتل سبعة أقباط فى مدينة العريش
إبريل 2017
هجوم فى كنيسة مارجرجس
فى طنطا
ومحيط الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية
واستشهاد 30 مواطن وإصابة أكثر من 70 آخرين.
مايو 2017
هجوم على حافلة تقل مسيحيين
فى المنيا
مما أودى بحياة 29 شخصًا على الأقل
يوليو 2017
الهجوم على نقطة تفتيش مدينة رفح واستشهاد 26 جنديًا .
اكتوبر 2017
استهداف قوات أمنية فى الواحات واستشهاد 16 من رجال الأمن.
نوفمبر 2017
تفجير مسجد الروضة بالعريش ومقتل قرابة 300 شخصًا
وإصابة العشرات بينهم أطفال.
نوفمبر 2018
قتل 7 أشخاص وإصابة 13
فى استهداف حافلة لنقل أقباط فى المنيا .
يونيو 2019
استهداف كمين فى شمال سيناء
واستشهاد 8 من قوات الأمن
وقُتل 5 من الإرهابيين
أغسطس 2019
تفجير معهد الأورام واستشهاد 20 مواطنا وإصابة 47 آخرين.
إبريل 2020
القضاء على خلية الأميرية
واستشهاد ضابط شرطة ومصرع 7 عناصر تكفيرية
مايو 2020
مقتل 21 ارهابياً فى سيناء خططوا لارتكاب أعمال تخريبية فى العيد.
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