حتى لاننسى جرائم الإخوان فى حق الشعب.. أبرز أعمال الإرهابية × أرقام "إنفوجراف"

جرائم عدة وأعمال تخريبية قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية منذ 30 يونيو 2013 وحتى وقتنا هذا، والسبب أن الشعب لفظهم وقرر الخروج عليهم وعزلهم عن سدة الحكم، فقرروا إشاعة الفوضى وتهريب وتدمير هذا البلد. فى الإنفوجراف التالى نستعرض أبرز تلك الأعمال التى نفذتها الجماعة الإرهابية للنيل من استقرار هذا البلد.. يوليو 2013 استخدموا الأسلحة البيضاء لمواجهة قوات الأمن لمنع فض اعتصام رابعة عنف منطقة بين السرايات أسفر عن 23 قتيلا وإصابة 220 آخرين أحداث المنيل وسيدى جابر ومصرع 6 أشخاص وإصابة 30 آخرين اشتباكات مسجد القائد إبراهيم ومقتل 5 وإصابة 72. أغسطس 2013 محاصرة مسجد الفتح تعطيل خطوط مترو الانفاق لإحداث شلل مرورى سبتمبر 2013 محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد ابراهيم. ديسمبر 2013 تفجير مديرية أمن الدقهلية. يوليو 2014 مذبحة الفرافرة واستشهاد 28 ضابطًا ومجنداً وإصابة 3 آخرين يناير 2015 هدد الإخوان السفارات بمغادرة البلاد لتنفيذ العقاب الثورى ضد الدولة يونيو 2015 اغتيل النائب العام هشام بركات بتفجير إرهابى . ديسمبر 2016 انفجار في الكنيسة البطرسية ومقتل 29 شخصًا وإصابة 49 آخرين من النساء والأطفال . فبراير 2017 Advertisements مقتل سبعة أقباط فى مدينة العريش إبريل 2017 هجوم فى كنيسة مارجرجس فى طنطا ومحيط الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية واستشهاد 30 مواطن وإصابة أكثر من 70 آخرين. مايو 2017 هجوم على حافلة تقل مسيحيين فى المنيا مما أودى بحياة 29 شخصًا على الأقل يوليو 2017 الهجوم على نقطة تفتيش مدينة رفح واستشهاد 26 جنديًا . اكتوبر 2017 استهداف قوات أمنية فى الواحات واستشهاد 16 من رجال الأمن. نوفمبر 2017 تفجير مسجد الروضة بالعريش ومقتل قرابة 300 شخصًا وإصابة العشرات بينهم أطفال. نوفمبر 2018 قتل 7 أشخاص وإصابة 13 فى استهداف حافلة لنقل أقباط فى المنيا . يونيو 2019 استهداف كمين فى شمال سيناء واستشهاد 8 من قوات الأمن وقُتل 5 من الإرهابيين أغسطس 2019 تفجير معهد الأورام واستشهاد 20 مواطنا وإصابة 47 آخرين. إبريل 2020 القضاء على خلية الأميرية واستشهاد ضابط شرطة ومصرع 7 عناصر تكفيرية مايو 2020 مقتل 21 ارهابياً فى سيناء خططوا لارتكاب أعمال تخريبية فى العيد.

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