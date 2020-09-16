"حماية المستهلك" يكشف تفاصيل تحويل 20 شركة للنيابة بسبب "السعر إنبوكس"

كشف الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل قرار معاقبة الصفحات التي ترفض إعلان الأسعار إلكترونيا إلا من خلال «الإنبوكس».

وقال فرج خلال لقاء ببرنامج «صباح البلد»: «القانون ينص على إعلان مواصفات المنتجات التي تباع إلكترونيا، مع إعلان السعر أيضا»، مشيرا إلى أنه تم تحويل 20 شركة للنيابة بسبب الإصرار على إعلان سعر المنتج إلكترونيا، حيث يتم فرض غرامة على الصفحات والشركات التي ترفض الإعلان عن أسعار المنتجات.

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وأكد أن الجهاز يتدخل فى بعض الإشكاليات الخاصة بالعقارات، مثل الإعلان المضلل والتسليم، وفى حالة طلب المطور العقارى مقابل مادى للتنازل عن الوحدة.